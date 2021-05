Anbeta Toromani ha rilasciato un'intervista: l'ex allieva di Amici ed ex ballerina professionista del talent di Canale 5, ha spiegato le motivazioni dell'addio al programma. Come spiegato dalla 41enne, tra l'artista e Maria De Filippi ci sarebbe stata una discussione: la conduttrice non avrebbe gradito i suoi metodi di insegnamento considerati troppo rigidi.

La versione dell'ex allieva

Anbeta Toromani ha partecipato ad Amici in passato arrivando al secondo posto, dietro a Giulia Ottonello. Nonostante la "non vittoria", la ballerina di danza classica aveva avuto un'offerta di lavoro per entrare nel corpo di ballo dei professionisti.

La sua permanenza all'interno del programma, però, non è durata a lungo. In un'intervista a Solonotizie24 Toromani ha spiegato di avere detto addio alla televisione, perché non è mai stata la sua aspirazione. Ma non solo, Anbeta ha parlato anche di un litigio avvenuto con Maria De Filippi. Stando alla versione della 41enne, la conduttrice pavese non avrebbe apprezzato i suoi metodi troppo rigidi: "I commenti devi farli a casa tua e non davanti ad un ragazzo di 20 anni". Inoltre, la conduttrice e ideatrice del talent avrebbe sottolineato di avere un approccio completamente diverso nei confronti degli allievi. Sebbene De Filippi, abbia precisato di rispettare tutti i ballerini professionisti presenti nel cast, Anbeta sarebbe stata redarguita: "Specialmente tu, non fare l'etoile che prende e se ne va..."

In seguito a quel confronto-scontro, la ballerina di danza classica avrebbe maturato la decisione di lasciare Amici.

La carriera di Anbeta

In una precedente intervista Anbeta Toromani aveva spiegato di non essersi pentita di avere detto addio al mondo dello spettacolo. La diretta interessata aveva spiegato che la sua aspirazione, era sempre stata quella di dare priorità al teatro. In effetti, la 41enne c'è riuscita: ha ottenuto ruoli di prestigio nello Schiaccianoci, Romeo e Giulietta o Coppelia.

Dunque, l'artista si era detta felice per il percorso di crescita. Come riferito da Anbeta, quando era arrivata in Italia dall'Albania non le era permesso neanche di fare un'audizione perché extra-comunitaria.

Amici 20: svelati i cinque finalisti

Da 20 anni a questa parte, Maria De Filippi continua a credere nei sogni dei giovani.

Sabato 15 maggio, su Canale 5, verrà trasmessa la finale di Amici 20. In occasione della semifinale del serale , hanno raggiunto l'accesso all'ultima puntata del talent cinque allievi: Aka7even (canto), Sangiovanni (canto), Deddy (canto), Alessandro Cavallo e Giulia Stabile per la categoria danza.

Per la prima volta nella storia del talent, la finale sarà tra cinque concorrenti anziché quattro.