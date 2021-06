La fine della storia con Martina Miliddi ha segnato profondamente Aka7even. Chi segue Amici non avrà certo dimenticato le lacrime e la sofferenza provate dal cantante di 'Loca' quando la ballerina di latino-americano ha rotto con lui ammettendo di avere un interesse per un altro allievo della scuola, cioè Raffaele Renda. E in effetti, pochi giorni fa, è giunta la conferma, da parte dei diretti interessati sui social, che è nata una storia tra Martina e Raffaelle. In una diretta Ig con la sua tutor Anna Pettinelli, Aka7even ha affermato di non aver alcun interesse a commentare la nuova love story, ma la vera svolta in amore per il cantautore potrebbe essere arrivata grazie ad un'altra giovane che i telespettatori de Il Collegio conoscono bene, cioè Alice De Bortoli.

Il cantante di Loca insieme ad Alice De Bortoli

Aka7even si sta godendo, meritatamente, il successo e l'affetto del pubblico guadagnato durante la sua permanenza dentro la scuola più famosa d'Italia. Luca, questo il vero nome del cantautore, è attualmente impegnato nel firmacopie del suo EP che lo sta portando in giro per l'Italia. Proprio dopo uno di questi incontri con i fan, Aka7even è stato 'beccato' con una giovane ben nota al pubblico di Raidue. Su Twitter e poi sugli altri social, è iniziata a circolare una foto che vede il cantante in compagnia di un'ex allieva de Il Collegio. Si tratta di una semplice foto con una fan o c'è altro?

Alice, che gode di un discreto seguito sui social, non ha ancora detto nulla al riguardo e neanche Ak7even si è esposto in merito alla questione.

Il cantante fa spesso delle dirette su Instagram per tenere i suoi fan aggiornati circa l'evoluzione della sua carriera artistica, ma non solo. Molto spesso, il cantante si ritrova insieme a Deddy sui social. Finora, però, non vi è stato nessun commento riguardante la vita privata di nessuno dei due. E, d'atra parte, neanche Deddy stesso si è espresso circa la fine della sua storia con Rosa Di Grazia, rottura confermata dalla ballerina stessa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Nuova love story per Aka7ven dopo Martina?

Sebbene Amici 20 sia stato molto proficuo dal punto di vista amoroso, solo una della coppie che si è formata durante i mesi di permanenza nella scuola, e di conseguenza in casetta, è ancora unita, e cioè quella composta da Giulia Stabile, vincitrice del talent, e Sangiovanni. Per il resto, tutti gli altri amori si sono dissolti nel nulla, ma adesso per Aka7even potrebbe esserci una nuova love story in arrivo.

D'altra parte, la curiosità che si è creata intorno ai giovani talenti della scuola di Maria De Filippi è più che lecita: i telespettatori si sono affezionati ai ragazzi che sono stati apprezzati non solo per gli aspetti artistici, ma anche per quelli personali.

Adesso, quindi, ai fan di Aka7even non resta che attendere il prossimo scatto o la prossima dichiarazione social per capire se con Alice è scattata davvero una scintilla o se è solo una foto fine a se stessa. Nel frattempo, i fan continuano a seguire i loro beniamini: le novità con i ragazzi di Amici 20 sono all'ordine del giorno.