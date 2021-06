Nella scuola di Amici i talenti studiano, cantano, ballano ma non solo. Quest'anno, in particolare, è stato molto proficuo anche per ciò che riguarda i sentimenti. Tante sono state le coppie che si sono formate, ma ad oggi solo una sembra resistere molto bene alla vita lontana dalle telecamere: cioè quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni che sono sempre più innamorati. Non si può dire lo stesso di Deddy e Rosa Di Grazia: i due, che all'interno della casetta del talent sembravano uniti e affiatati hanno già chiuso la loro relazione e a renderlo ufficiale è stata proprio Rosa.

Storia finita tra la ballerina Rosa e il cantante Deddy

Ad un mese esatto dalla finale di Amici 20, i riflettori continuano ad essere puntati sui ragazzi che sono cresciuti personalmente e artisticamente tra i banchi. In particolare, nelle ultime ore al centro dell'attenzione ci sono Rosa Di Grazia e Deddy. Dopo aver glissato sull'argomento moltissime volte, finalmente la ballerina ha confermato ufficialmente sul suo profilo Instagram la rottura con il cantante piemontese. Le voci che la storia fosse giunta già al capolinea si rincorrevano già da tempo, ma solo il 14 giugno la Di Grazia ha voluto raccontare tutta la verità ai suoi follower.

Come già accaduto tra Martina Miliddi, che ha adesso una storia con Raffaele, e Aka7even, Rosa e Deddy sono arrivati alla conclusione che tra di loro le cose non andavano.

''La relazione tra me e Deddy pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato'', ha scritto Rosa su Ig. Secondo quanto detto da Rosa, la scelta di parlarne solo adesso è legata al fatto che lei tessa ha dovuto metabolizzare l'accaduto.

Deddy potrebbe avere già un'altra ragazza nel cuore

Rosa ha chiarito che non ha alcun rancore per il suo ex, anzi gli augura tutto il meglio. ''Sono pronta a ricominciare da me'', ha concluso la ballerina. E se Rosa ha finalmente dato la sua versione dei fatti, il cantante invece non ha ancora detto nulla al riguardo. Però, nelle ultime ore su Twitter si sta diffondendo una voce secondo cui Deddy abbia già un'altra ragazza nel cuore.

Sarà vero che dopo così poco tempo dalla rottura il cantante abbia interesse per un'altra?

Ad oggi, l'unica certezza è che l'unico amore a resistere è quello di Giulia, la vincitrice del talent, e Sangiovanni, il cantante rivelazione di Amici 20. I loro sentimenti sono reali: a riprova di ciò, nonostante abitino in due città diverse e abbiano molti impegni lavorativi la coppia passa molto tempo insieme. Lo stesso non era accaduto a Rosa e Deddy: dopo la finale i due non si erano più visti. La rottura, con questi presupposti, era facile da prevedere.