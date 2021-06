Non c'è nessuna crisi in atto tra Martina Miliddi e Raffaele Renda: la ballerina di latino-americano di Amici 20 ha creato una story sul suo profilo Instagram per chiarire che le voci che si sono diffuse circa la fine della sua relazione con il cantante non sono per nulla vere. Mentre si vocifera che il suo ex fidanzato Aka7even potrebbe avere un flirt in corso con Alice De Bortoli, ex allieva de Il Collegio, un nuovo Gossip su Martina si è diffuso in rete. Evidentemente, però, non c'è nulla di vero: ballerina e cantante stanno ancora insieme.

La ballerina di latino e Raffaele stanno ancora insieme

L'interesse di Martina nei confronti di Raffaele era venuto a galla quando i due giovani erano ancora ad Amici. Renda, però, aveva preferito mantenere un basso profilo con la sua compagna di classe, anche per via della presenza di Aka7even, il quale non aveva preso bene la rottura con la danzatrice. Sembra la trama di una soap, ma si tratta solo di ciò che succedeva all'interno della casetta della scuola più famosa d'Italia. E le cose sono ulteriormente cambiate quando tutti i giovani sono stati lontani dalle telecamere.

Poco tempo fa, Martina e Raffaele, a sorpresa, hanno reso ufficiale la loro frequentazione. Aka7even ha preferito non dire molto al riguardo prendendo le distanze da questa vicenda, ma sui social in molti hanno criticato Miliddi.

Quest'ultima si è difesa e ha soprattutto difeso la libertà di una giovane ragazza che prova un sentimento. Nelle ultime ore, però, sui social si è diffusa la voce di una possibile crisi tra Martina e Raffaele forse perché i due da tempo non si fanno vedere insieme. La ballerina ha prontamente smentito. "È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene", ha specificato Martina ringraziando i fan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

L'amore all'interno della scuola di Amici 20

Mai come quest'anno l'amore l'ha fatta da padrone all'interno della scuola di Amici:- molte le coppie che si sono create, anche se solo una di quella che si è formata tra i banchi prosegue anche una volta terminato il talent. Giulia Stabile e Sangiovanni sono più uniti ed innamorati che mai: la coppia, amatissima dai telespettatori di ogni fascia d'età', continua far sognare con la purezza del loro sentimento.

A questa si aggiunge, quindi quella di Martina e Raffaele, anche se come detto, la coppia è nata fuori dalla scuola. È invece giunta al capolinea la relazione tra Rosa Di Grazia e Deddy, con buona pace dei fan.

Resta un dato di fatto, però, che nonostante le luci del talent si siano spente da più di un mese l'interesse per i ragazzi rimane molto alto. Le doti artistiche dei giovani sono innegabili, ma il pubblico è curioso anche di sapere come si sono evoluti i rapporti tra di loro. A giudicare da tutto ciò che è accaduto ai ragazzi nell'ultimo periodo, c'è da giurare che sarò un'estate molto calda.