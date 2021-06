Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle anticipazioni da lunedì 21 a sabato 26 giugno, Ridge vedrà nella cornice digitale il video con il bacio tra Bill e Brooke e andrà su tutte le furie. I tentativi di Brooke di chiedere il perdono a lui e alla sorella risulteranno inutili. Inoltre Shauna sarà sul punto di lasciare la città, ma dopo gli ultimi avvenimenti penserà in cuor suo di poter tornare con l'affascinante Forrester.

Ridge rifila un pugno a Bill

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 21 al 26 giugno, Quinn riuscirà appena in tempo a caricare nella cornice digitale il video girato da Shauna, in cui è ben visibile il bacio scambiato da Bill con Brooke. Fuller ha fatto questo al solo scopo di rovinare la ritrovata serenità tra i due.

Quando Ridge la accenderà, per far vedere a tutti i momenti più belli passati con Logan, quest'ultima non potrà più fare niente. Tutti vedranno la scena del bacio, con Katie e Ridge che si sentiranno umiliati dalla rispettiva anima gemella. In tutto questo, Forrester avrà una reazione furiosa e sferrerà un pugno a Bill e successivamente riferirà a Brooke che la loro storia d'amore è ufficialmente finita.

Brooke chiede perdono a Ridge e Katie

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 giugno, Shauna sarà ormai tristemente rassegnata al fatto di non potere stare con Ridge, in quanto è consapevole che il legame dell'uomo con Brooke è indissolubile. Mentre sarà sul punto di lasciare la città, apprenderà dello scandalo del bacio e, in cuor suo, inizierà a sperare che la sua storia con Ridge possa avere un futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Intanto Brooke sarà afflitta e tutta la sua famiglia la guarderà con forte distacco.

In tutto questo, Quinn non mostrerà nessuna considerazione nei confronti di Brooke, ma anzi la accuserà a più riprese. Logan implorerà Ridge e Katie di perdonarla, ma entrambi sembreranno convinti di cancellarla per sempre dalle loro vite. Nel frattempo Shauna riferirà a Flo dell'intenzione di lasciare Las Vegas e di avere ripreso Bill e Brooke mentre si stavano scambiando un appassionato bacio.

Le riferirà inoltre dell'idea di Quinn di rendere pubblico quel video, proprio mentre si starà celebrando la loro ritrovata unione.

Quinn spinge Ridge a tornare con Shauna

In base alle trame della prossima settimana, Shauna racconterà alla figlia che lei non avrebbe mai mostrato il video a Ridge, proprio perchè l'ultima cosa che vuole è quello di vederlo soffrire. Dal canto suo Quinn non ha mostrato alcun tentennamento nell'infierire contro Logan. Inoltre, quando Ridge tornerà a casa distrutto per quanto successo, lei gli parlerà e lo inviterà a correre immediatamente da Shauna. Infatti, secondo Fuller, Shauna è l'unica donna in grado di dargli felicità.