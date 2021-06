Per i fan dei 'Sangiulia', come è stata affettuosamente denominata la coppia di Amici 20, è stato un week-end intenso e ricco di sorprese. Sebbene il cantante abbia dovuto affrontare uno spiacevole incontro con un tizio che lo ha insultato solo perché vestito di fucsia, Sangiovanni e Giulia Stabile hanno passato dei giorni molto belli insieme e, anche se entrambi non hanno postato nulla del loro tempo che si sono dedicati reciprocamente, ci hanno pensato i parenti e gli amici del vicentino a tenere aggiornati i sostenitrici dei due giovani, il cui amore prosegue a gonfie vele.

La coppia di Amici di nuovo insieme

Se lo erano ripromessi e così è stato: quando uno dei due avrebbero avuto del tempo libero avrebbe preso un treno per raggiungere l'altro. Dopo che Sangiovanni è stato qualche giorno a Roma a casa della ballerina vincitrice di Amici 20, è stata Giulia venerdì scorso a raggiungere il fidanzato a Vicenza. Prima i due ragazzi hanno festeggiato il compleanno della cugina di lui, poi sono stati in famiglia, dimostrando di essere due giovani non solo genuini, ma anche senza troppi grilli per la testa. Sarà proprio per tale ragione che il pubblico di ogni età li ama e li sostiene: né Giulia né Sangiovanni stanno 'usando' la loro relazione per acquistare follower sui social, ma entrambi preferiscono vivere nella privacy il loro amore.

Però, a tenere aggiornati i sostenitori su come procede la love story, ci hanno pensato prima gli amici del vicentino, che hanno mostrato alcuni scatti o Instagram Story in cui Giulia e Sangio sono presenti, ma soprattutto il padre ed il fratello del cantante. I due sono ormai seguitissimi sui social, poiché regalano ai fan momenti spensierati e felici della coppia.

Inutile dire che, non appena compare anche un solo frame in cui i due ex allievi della scuola più famosa d'Italia sono presenti, subito quel determinato scatto diventa virale sui social.

Week-end in famiglia per Giulia e Sangiovanni

Nella serata di sabato, sia Alberto che Pierluigi, rispettivamente fratello e padre di Sangiovanni, hanno fatto delle dirette dal ristorante in cui si erano recati con tutta la famiglia.

I fan più attenti hanno subito notato dal riflesso del vetro del locale che Giulia e Sangio erano insieme, abbracciati e felici. Il vicentino faceva ballare Stabile, proprio come accadeva dentro la casetta di Amici: i fan sono andati in estasi. Ma non è finita qui. Nella giornata di domenica, la famiglia Damian si è concessa un giorno in piscina.

Prima Alberto ha postato una Story in cui gioca con Giulia, la quale pare perfettamente integrata nella famiglia del fidanzato. Inoltre, non è mancata una foto ricordo con i fratelli e i rispettivi fidanzati, con tanto di didascalia spiritosa. Successivamente, al relax in piscina è seguita la cena. La storia in cui la ballerina tiene in braccio e culla la nipotina di Sangiovanni mentre canta Tutta la Notte ha commosso i follower della coppia.

Giulia ha conquistato non solo il cuore del diciottenne, ma di tutti i suoi familiari. La ballerina ha una risata coinvolgente ma non è solo questo: si capisce al primo sguardo che è una ragazza pura. Impossibile non lascarsi prendere dalla sua dolcezza e genuinità. L'amore tra i due giovani, quindi, prosegue senza intoppi.