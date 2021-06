Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e donne. In queste ore, sui social, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi è tornata al centro dell'attenzione per una serie di stories dove la si vede recarsi dal dermatologo e chirurgo estetico Giacomo Urtis, noto al pubblico anche per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sophie ha scelto di rivolgersi a Giacomo per risolvere quello che lei considera un problema estetico, legato alle sue "labbra storte".

Giacomo Urtis accoglie l'ex tronista Sophie nel suo studio

Nel dettaglio, Giacomo Urtis ha immortalato tutto il momento sui social ed ha postato il momento in cui la bella Sophie si è presentata nel suo studio.

In un primo momento, Urtis le ha detto che non l'avrebbe toccata, perché è già bellissima così e quindi non avrebbe bisogno di ritocchini estetici.

"Mi devo correggere queste labbra", ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne, la quale in precedenza sui social aveva già ammesso di essere ricorsa alla chirurgia per migliorare le sue labbra.

Un'operazione che Sophie ha fatto in giovanissima età e che, all'epoca della sua confessione, ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social.

'Labbra storte' per Sophie Codegoni che cede al ritocchino

Eppure, Sophie non sarebbe ancora soddisfatta delle sue "labbra storte", così come lei stessa le ha definite durante l'incontro con Giacomo Urtis.

Da qui, la sua decisione di rivolgersi al noto dermatologo e chirurgo estetico, noto anche per essere un punto di riferimento per molti personaggi dello showbiz e dello spettacolo.

E così, malgrado le critiche e le polemiche, Sophie non si è fatta problemi nel rendere noto il fatto che ha scelto di ritornare da un esperto di chirurgia per migliorare l'aspetto delle sue labbra. In attesa di scoprire cosa succederà e quale sarà l'effetto delle sedute presso lo studio di Giacomo Urtis, la bella Sophie continua a professarsi single.

I rumors sulla vita sentimentale di Sophie dopo Uomini e donne

La sua storia d'amore con Matteo Ranieri, nata nello studio di Uomini e donne, è durata pochissimo. I due si sono detti addio dopo meno di un mese dall'inizio della loro frequentazione e, a quanto pare, uno dei motivi che li ha portati a lasciarsi avrebbe a che fare con le differenze caratteriali.

Nell'ultimo periodo, però, Sophie era tornata al centro del gossip dopo una serie di avvistamenti "strani" con il giovane calciatore Nicolò Zaniolo.

Si era vociferato che tra i due potesse esserci del tenero, ma è stata proprio l'ex tronista Sophie Codegoni a smentire tutto, precisando di non essere impegnata sentimentalmente né con Zaniolo né con altri ragazzi.