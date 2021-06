L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per la prossima stagione televisiva 2021-2022. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, in queste settimane, gli attori protagonisti della fortunatissima serie del pomeriggio, sono ritornati di nuovo sul set per le riprese delle nuove puntate, in onda da settembre in poi in tv. Le sorprese non mancheranno e tra i graditi ritorni in scena, ci sarà quello del pubblicitario Roberto Landi, con il quale si tornerà a puntare l'accento sul tema dell'omosessualità nell'Italia degli anni '60.

Il ritorno di Roberto Landi nel cast de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, a confermare il ritorno di Roberto Landi nel cast de Il paradiso delle signore 6, è stato proprio l'attore Filippo Scarafia, che in una recente intervista ha annunciato il ritorno in scena a Milano del suo personaggio, che fu tra i protagonisti delle prime stagioni della soap, quando ancora veniva trasmessa in prime time su Rai 1.

Roberto è un grafico pubblicitario, omosessuale, che in un primo momento aveva cercato di reprimere la sua vera natura al punto da pensare di convolare a nozze con Silviana.

Un matrimonio che, tuttavia, non è mai stato celebrato dato che Roberto ha capito di non poter fingere con se stesso.

Il rapporto tra Roberto e Vittorio

Di conseguenza scelse di lasciare Milano e di iniziare una nuova vita altrove ma in queste sesta stagione, tornerà a rimettere piede a Milano e ritroverà di nuovo anche il suo vecchio amico Vittorio Conti, reduce dalla fine del suo matrimonio con Marta.

L'attore di Roberto ha fornito le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso de Il Paradiso delle signore 6, ammettendo che il suo personaggio questa volta, avrà piena consapevolezza di se stesso.

"Roberto torna a Milano dopo 5 anni. Torna a lavorare con Vittorio Conti", ha ammesso l'attore confermando di fatto che il giovane Landi tornerà ad avere un rapporto professionale con il capo del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Il tema dell'omosessualità al centro de Il Paradiso delle signore 6

"Ha fatto un cambiamento negli ultimi anni.

È un omosessuale, ha preso coscienza di sé e non ha paura di affrontare il mondo", ha dichiarato l'attore di Roberto Landi nel corso della sua nuova intervista.

L'attore ha poi ammesso che gli sceneggiatori de Il Paradiso delle signore 6 hanno cercato di rendere il personaggio di Roberto il più attuale possibile, pur dovendo fare i conti con quella che era la mentalità degli anni '60, periodo in cui è ambientata la celebre soap opera.

Tra le novità della sesta stagione va segnalato anche il ritorno di Tina Amato, che rimetterà piede a Milano dopo essersi affermata come cantante oltreoceano.