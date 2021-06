Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva autunnale Rai e le prime anticipazioni sui palinsesti rivelano che ci saranno delle novità importanti. Sia in prime time che in daytime ci sarà la riconferma della maggior parte dei programmi di successo in onda su Rai 1 e Rai 2. Per alcuni di questi, però, come nel caso dei Fatti Vostri che non sarà più condotta da Giancarlo Magalli. E poi ancora ci sarà spazio per il ritorno di alcuni titoli storici della prima serata, come nel caso di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Palinsesti Rai autunno, anticipazioni e novità: confermati Antonella Clerici e Alberto Matano

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021, rivelano che in daytime è confermato il ritorno di alcuni titoli storici della programmazione della televisione di Stato.

Tra questi vi è La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano che tornerà in onda da settembre dopo il buon successo di ascolti della stagione che sta per concludersi e che lascerà spazio alla versione estiva del talk show pomeridiano.

Confermatissima anche Antonella Clerici che porterà in onda la seconda stagione di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 che dallo scorso settembre, ha riacceso la fascia del mezzogiorno, facendo dimenticare gli ascolti poco soddisfacenti registrati dalle ultime due edizioni de La prova del cuoco, affidata a Elisa Isoardi.

Giancarlo Magalli fuori dai Fatti Vostri dal prossimo settembre

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il palinsesto di Rai 2: dal prossimo autunno, Giancarlo Magalli sarà fuori dalla conduzione dei Fatti Vostri, lo storico programma del mezzogiorno di Michele Guardì, che cambierà pelle dopo che per diversi decenni, è stata affidata nelle mani di Magalli.

Le anticipazioni sulla programmazione di settembre rivelano che al suo posto arriverà un altro volto noto molto amato dal pubblico. Trattasi della conduttrice e attrice Anna Falchi, che prenderà in mano le redini della trasmissione dopo che questa estate sarà protagonista del weekend mattutino di Rai 1 al fianco di Beppe Convertini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Carlo Conti e Milly Carlucci in prime time: anticipazioni palinsesto autunnale 2021

Per quanto riguarda il capitolo della prima serata, ritornerà Carlo Conti, uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico della rete ammiraglia.

Il conduttore toscano sarà al timone di una nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà dedicato al mondo delle imitazioni, che si presenterà al pubblico con un cast completamente rinnovato, che potrebbe accogliere anche diversi volti provenienti dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip (come nel caso di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando).

Sempre in prime time, ci sarà il ritorno di Ballando con le stelle, lo storico show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che vedrà scendere in pista da ballo, nuovi personaggi famosi del piccolo schermo, del cinema e della musica.