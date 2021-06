Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 28 giugno fino al 4 luglio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle condizioni di salute di Selina, che si ritroverà a dover fare i conti con il tentativo di avvelenamento da parte della perfida Ariane. Intanto tra Max e Jil ci sarà un netto avvicinamento e i due si ritroveranno a trascorrere insieme la notte.

Anticipazioni Tempesta d'amore, dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse fino al 4 luglio 2021, rivelano che Christoph e Selina saranno protagonisti di una cena romantica in un ristorante, durante la quale però la donna comincerà a sentirsi male.

Il motivo avrà a che fare con la perfida e astuta Ariane, dato che la donna ha provato ad avvelenarla con la cipria contenente delle sostanze nocive. Di conseguenza, Selina si sentirà male e preferirà non mangiare: il suo stato di salute farà preoccupare Maja, la quale deciderà di prenderà cura della donna.

Col passare delle ore, la situazione andrà incontro a un miglioramento, al punto che Selina si sentirà di nuovo in forze e di conseguenza, Ariane finirà per essere irritata.

Jil e Max passano la notte insieme

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 4 luglio 2021, rivelano che Jil e Max si ritroveranno a passare insieme la notte e tra i due, quindi, ci sarà modo di approfondire meglio la frequentazione.

La situazione non lascerà indifferente Max, al punto che Amelie si renderà conto ben presto del fatto che l'uomo si è innamorato di Jil.

Max, infatti, sarà a dir poco felice nel momento in cui comincerà a convincersi del fatto che lui e Jil potranno essere una coppia a tutti gli effetti. Ma sarà davvero così? Dopo la notte trascorsa assieme, i due prenderanno in mano le redini del loro rapporto?

Christoph e Selina organizzano una serata romantica: trame Tempesta d'amore al 4 luglio 2021

Inoltre le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda fino al 4 luglio, rivelano che una volta superato il problema di salute che l'ha vista protagonista, Christoph deciderà di organizzare una nuova serata romantica in compagnia della sua amata Selina.

Insomma i nuovi episodi della soap opera di Rete 4, si preannunciano decisamente scoppiettanti per tutti i fan della soap opera tedesca, che stanno seguendo con grande interesse le puntate di questa stagione. La media attuale, infatti, si è stabilizzata sulla soglia dei 900 mila spettatori, pari a uno share che ha raggiunto il muro del 5% medio in daytime.

Tempesta d'amore, quindi, conferma di essere una delle soap opera più longeve della programmazione delle reti Mediaset che, ancora oggi, riesce a conquistare un'ottima media dal punto di vista degli ascolti televisivi.

Le soap dell'estate di Rete 4: Tempesta d'amore e Una Vita

Un vero e proprio punto di riferimento per la programmazione di Rete 4 che, in questo periodo estivo, potrà contare sulla presenza in palinsesto di un'altra soap opera di successo, in onda normalmente su Canale 5.

Si tratta di Una Vita, la serie iberica che da due settimane è approdata nel prime time del sabato sera. Gli ascolti non sono per nulla negativi, dato che la serie ambientata ad Acacias ottiene un ascolto netto di circa un milione di spettatori portandosi al 5% di share nella difficile serata del sabato, dominata in questo periodo anche dalle partite degli Europei di calcio (in onda su Rai 1 in prime time).

Il successo estivo di Rete 4 tra soap e talk show politici

Un'estate decisamente positiva, dal punto di vista Auditel per Rete 4 che può godere non solo per gli ascolti delle soap opera ma anche per quelli dei talk show politici in onda in settimana in prime time. Quello di maggiore successo è sicuramente Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, seguito da una media di quasi il 9% di share.

Ottimi risultati anche per Quarto Grado, il talk dedicato ai casi di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi, che ormai si è stabilizzato su una media del 10% di share. Programmi di successo che, insieme a Tempesta d'amore, vanno ad arricchire la programmazione della rete di Mediaset.

Non è un caso che, la soap opera tedesca ambientata al Furstenhof, è già riconfermata in palinsesto per la prossima stagione televisiva autunnale, come sempre dopo l'appuntamento serale col Tg4.