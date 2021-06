Arrivano nuove anticipazioni sui palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva autunnale 2021, in partenza come sempre a settembre. Sulla Rai 1 ci saranno delle novità importanti, legate in primis al prime time del sabato sera.

Lo show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, al momento slitterebbe di qualche settimana rispetto alla prevista data d'inizio e, al suo posto, troverebbero spazio altri programmi di intrattenimento, affidati ad Alessandro Cattelan ed Amadeus.

Slitta Ballando con le stelle 2021: il palinsesto di Rai 1 per settembre

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni sui palinsesti dell'autunno rivelano che il debutto di Ballando con le stelle 2021, condotto da Milly Carlucci, al momento slitterebbe di qualche settimana.

Il motivo avrebbe a che fare col rinnovo del contratto per la conduttrice, che dovrebbe tornare anche al timone della terza stagione de "Il Cantante mascherato", trasmesso sempre in prime time sulla rete ammiraglia.

La nuova edizione di Ballando con le stelle, contrariamente a quanto previsto in un primo momento, non andrà in onda da settembre in poi, ma slitterebbe a metà ottobre 2021.

Alessandro Cattelan nel sabato sera di Rai 1

Di conseguenza, nei vari sabato sera che saranno lasciati vuoti da Milly Carlucci e dal suo show di successo, arriveranno due nuovi programmi di intrattenimento, pronti a tenere compagnia al pubblico del prime time.

Trattasi di "Da Grande", il nuovo show in due puntate che segnerà il debutto ufficiale sulla rete ammiraglia Rai di Alessandro Cattelan.

L'ex padrone di casa di X Factor si cimenterà nella conduzione di questo nuovo show che mescolerà intrattenimento, musica dal vivo e potrà contare sulla presenza di ospiti di prestigio.

In un primo momento, la messa in onda era prevista al mercoledì sera, ma alla fine si è scelto di puntare sulla messa in onda al sabato, nelle serate del 18 e 25 settembre.

Amadeus al sabato sera e forse anche Sanremo 2022: anticipazioni palinsesti Rai

A seguire, invece, le restanti due settimane saranno nelle mani di Amadeus. Il padrone di casa dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e già conduttore del game show I Soliti Ignoti, sarà al timone di un nuovo show musicale, che sarà trasmesso in diretta televisiva dall'Arena di Verona.

Saranno due serate di grande musica dal titolo "Arena '60, '70, '80": un viaggio nella musica di quel trentennio, per uno show che potrebbe diventare la vera e propria rivelazione della prossima stagione televisiva autunnale.

Sempre per Amadeus, inoltre, in queste ore la indiscrezioni parlano di un possibile ritorno al Festival di Sanremo (per lui sarebbe la terza edizione di fila) ma anche della conduzione dell'Eurovision Song Contest, in programma a maggio 2022 in prime time su Rai 1 e che si terrà in Italia.