Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, domenica 20 giugno 2021, caratterizzata dalla messa in onda in daytime del nuovo match dell'Italia valido per gli Europei. La partita ha dominato la scena auditel del pomeriggio, mentre in prime time ha avuto la meglio il film Conta su di me, trasmesso su Canale 5. In daytime, invece, ascolti in netto calo per le soap Beautiful e Una Vita.

Su Rai 1 volano gli ascolti di Italia-Galles del 20 giugno 2021

Nel dettaglio, il boom di ascolti della giornata di ieri 20 giugno è quello registrato nel pomeriggio dall'incontro dell'Italia contro il Galles, valido per gli Europei di calcio 2021.

L'incontro, trasmesso dalle 18 in diretta televisiva su Rai 1, ha registrato una media di circa 11,5 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 59,60% di share.

Ennesimo trionfo per gli Azzurri, sia in campo, dove sono riusciti ad imporsi sugli avversari per una rete a zero, ma anche in televisione, dove lo share ha sfiorato il 60%. Forti di questa vittoria, la Nazionale italiana si appresterà ad affrontare la sfida degli ottavi di finale in programma sabato sera su Rai 1.

Il Tg 1 sfiora il 35% dopo la partita dell'Italia, male il Tg 5

Prima dell'incontro, l'anteprima curata da Rai Sport ha toccato la soglia di 6,1 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare il 42% di share. Al termine dell'incontro, invece, volano gli ascolti del Tg 1 delle 20:00 che ieri sera ha toccato la soglia dei 6,6 milioni di telespettatori medi, arrivando a sfiorare il 35% di share.

Dati che hanno permesso al notiziario trasmesso da Rai 1 di triplicare gli ascolti registrati dal Tg 5 nella stessa fascia oraria. Il notiziario trasmesso su Canale 5, infatti, si è fermato su una media di 2,6 milioni di spettatori, pari al 13,38% di share.

In prime time vince il film Conta su di me

Per quanto riguarda, invece, i dati del prime time di questa domenica 20 giugno, ha avuto la meglio il film Conta su di me, trasmesso su Canale 5, con una media di oltre 2 milioni di spettatori e l'11,75%.

Su Rai 1, invece, la pellicola Nilde ha ottenuto un ascolto di appena 1,3 milioni di spettatori, pari al 7,40%. Su Italia 1, la replica della prima puntata di Colorado, condotto da Belen Rodriguez, ha intrattenuto una platea di 950 mila spettatori pari al 6%.

In daytime male Beautiful e Una Vita

In daytime, invece, ascolti in netto calo per le soap del pomeriggio di Canale 5.

L'appuntamento di ieri con Beautiful ha registrato una media di appena 1,6 milioni di spettatori, pari all'11,44%, in calo di circa un milione di spettatori rispetto ai dati quotidiani.

A seguire, l'appuntamento domenicale con la soap Una vita ha registrato una media di poco inferiore a 1,5 milioni di spettatori pari al 10,80%.