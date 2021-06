Nella 42esima puntata di Sen Çal Kapımı, che andrà in onda su Fox Turchia mercoledì 23 giugno, Eda Yıldız dovrà fare i conti con il fatto che ormai Serkan Bolat fa nuovamente parte della sua vita. La ragazza non saprà quando dirgli che Kiraz è sua figlia: deciderà di farlo quando avrà le giuste consapevolezze. Intanto inizierà a svelargli un'altra verità molto importante. Anche Engin ed Erdem vorrebbero far luce su chi siano i genitori della piccola, così decideranno di prelevarle un capello per farle il test del dna.

Eda rivela a Melo che Serkan l'ha baciata

L'esistenza di Eda sarà sempre più complicata, visto che dopo tanti anni Serkan è ripiombato nella sua vita. Durante un confronto lui l'ha persino baciata e la ragazza racconterà il momento alla sua amica Melo. Per Eda, però, ci sarà anche un altro 'problema' da risolvere: la presenza di sua figlia Kiraz. Non saprà quando potrà dire a Serkan che è diventato padre, probabilmente lo farà quando sentirà che l'architetto è pronto per esserlo. Il suo timore più grande, infatti, è che Serkan possa rifiutare l'idea di essere padre e non vuole che sua figlia cresca con la consapevolezza di un papà che non la vuole nella sua vita.

Serkan ha dei dubbi su Kiraz

Anche Serkan inizierà ad avere dei dubbi sul conto di Kiraz e sul fatto che possa essere la figlia di Melo (lui per ora sa questa versione, ndr).

Non riuscirà a capire come la bambina possa essere sua visto che, secondo il suo parere, non le assomiglia per niente. Melo non mancherà di compiere anche qualche gaffe e per questo i dubbi di Serkan cresceranno sempre di più. Infatti alcune cose non gli torneranno, per questo inizierà a fare delle domande anche alla bambina.

Quest'ultima, intanto, si legherà sempre di più a lui, al punto che gli dirà che è diventato il suo "eroe" perché le ha insegnato a essere una bambina coraggiosa.

La rivelazione di Eda a Serkan

Non solo Serkan avrà dei dubbi sul fatto di chi possa essere figlia Kiraz, anche Engin ed Erdem si porranno tante domande in merito.

Soprattutto Engin osserverà spesso la bambina, in quanto è diventata molto amica di suo figlio Can (avuto dal suo matrimonio con Pırıl, ndr), e noterà alcune somiglianze che gli sono familiari. Così insieme a Erdem metteranno su un piano: prendere un cappello alla piccola Kiraz e farle fare il test del dna.

Eda, infine, avrà un confronto con Serkan, in cui gli vorrà chiedere qualcosa di molto importante. Gli chiederà per caso se si sente pronto a fare il padre? Solo con la puntata di mercoledì 23 giugno, in onda su Fox Turchia, i telespettatori riusciranno a scoprire la verità. Intanto, dalle anticipazioni ufficiali, una cosa è certa: Eda svelerà a Serkan di essere la madre di Kiraz.