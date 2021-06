I dati d'ascolto della giornata di venerdì 4 giugno 2021, segnalano il calo di ascolti per la Serie TV Mr Wrong con Can Yaman. Il divo turco che aveva conquistato il pubblico di Canale 5 con la soap DayDreamer - Le ali del sogno, non sta ottenendo lo stesso successo auditel con questo nuovo prodotto che sembra far fatica a conquistare il cuore del pubblico. A seguire, fa fatica a decollare anche l'altra soap turca di questa estate proposta da Mediaset. Love is in the air mentre in prime time prosegue l'ottimo andamento di Quarto Grado, il programma dedicato ai casi di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi.

Can Yaman perde spettatori con Mr Wrong: i dati d'ascolto del 4 giugno

Nel dettaglio, gli ascolti di venerdì 4 giugno 2021, segnalano che in daytime l'ultima puntata di questa settimana di Mr Wrong con Can Yaman, si è fermata a una media di circa 1,9 milioni di spettatori pari a uno share del 16%.

La soap, nel corso delle puntate trasmesse in questi giorni, ha registrato un andamento calante dal punto di vista auditel e non è mai riuscita a toccare di nuovo i 2,3 milioni registrati nella puntata d'esordio di lunedì pomeriggio, quando lo share arrivò a toccare la soglia del 19%.

Numeri che testimoniano la perdita di ascolti per Can Yaman, dato che lo scorso anno con DayDreamer riuscì a conquistare dei numeri ben più alti e fin dalle prime puntate di messa in onda, la media superava la soglia dei 2,7 milioni al giorno con uno share del 20-21%.

Ma Mr Wrong non è l'unico prodotto estivo di Canale 5 che sta facendo fatica a decollare in daytime. Anche la nuova soap Love is in the air, importata sempre dalla Turchia, non sta ottenendo un vero e proprio boom di ascolti.

Non decolla neppure Love is in the air

Dopo un buon esordio con il 20% di share, la serie ha perso spettatori e la puntata del 4 giugno, è stata seguita da una platea di appena 1,6 milioni di spettatori, fermandosi al 16,60% di share.

Dati che non sembrano essere confortanti, se si tiene in considerazione che le repliche de Il Paradiso delle signore in onda in questi giorni su Rai 1, riescono a ottenere una media di oltre 1,2 milioni di spettatori con uno share che supera il 13%, solo tre punti in meno rispetto alle serie in prima visione assoluta di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Riuscirà Can Yaman a riconquistare la leadership del primo pomeriggio come è successo lo scorso anno? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Bene Quarto Grado in prime time: gli ascolti del 4 giugno 2021

Per quanto riguarda gli ascolti della prima serata di ieri 4 giugno, la sfida è stata vinta dalla partita della Nazionale, Italia contro Repubblica Ceca, seguita da una media di ben 4,6 milioni di spettatori con quasi il 21%.

Su Canale 5, invece, il film La scelta è stato seguito da una platea di poco inferiore ai 2 milioni di spettatori pari al 10,50%.

Su Rete 4, invece, Quarto Grado continua a ottenere degli ottimi risultati d'ascolto. La puntata del 4 giugno dedicata in gran parte ai nuovi risvolti sul caso Denise Pipitone, è stata seguita da una media di circa 1,8 milioni di spettatori portando al 10,70% di share.

In seconda serata, invece, il programma Belve su Rai 2 ottiene una media di appena 382 mila spettatori pari al 2,67% mentre su Italia 1, la pellicola Pianeta Rosso si porta a casa una media di 338 mila spettatori con uno share del 7%.