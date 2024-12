Martedì 17 dicembre alle ore 21:30 andrà in onda su Rai 1 la nona e penultima puntata di Don Matteo 14.

Le anticipazioni rivelano che il colonnello Giulio Tommasi sarà trovato privo di sensi per strada e lotterà tra la vita e la morte. Il maresciallo Cecchini insieme agli altri carabinieri si attiveranno per scoprire chi possa averlo aggredito.

Egidio e Giulia invece saranno sconfortati dal fatto che Diego e Vittoria sono tornati insieme, proprio mentre Cecchini suggerirà al suo superiore di scegliere la sorella di Don Massimo.

Trame nona puntata Don Matteo: Diego e Vittoria tornano a frequentarsi

Diego e Vittoria torneranno a comportarsi come una coppia felice. Giulia invece spererà che i due possano lasciarsi, ma Egidio dirà espressamente alla sorella di Don Massimo come ormai i due sono tornati a vivere insieme.

Il promo ci mostra inoltre come il maresciallo Cecchini farà presente al capitano Martini che al posto suo sceglierebbe Giulia, visto che la pasta riscaldata non è mai piaciuta. Dopo avere corretto Nino sul fatto che il vero proverbio in realtà è riferito alla minestra, Diego risponderà che a lui la Pm Guidi piace ancora molto.

Anticipazioni nona puntata: Cecchini si impegna a scoprire chi ha aggredito Tommasi

Il colonnello Tommasi sarà ritrovato riverso per terra privo di sensi fuori a dove effettua le prove la compagnia teatrale che in passato ha frequentato pure la moglie defunta Patrizia. Giulio lotterà tra la vita e la morte sul letto dell'ospedale ed il maresciallo Cecchini vivrà momenti di forte angoscia, ma si impegnerà in tutti modi per scoprire chi lo ha aggredito.

In base al promo in onda in TV in questi giorni, Don Massimo chiederà all'amico Nino se l'investimento di Tommasi è legato proprio alla morte della figlia Patrizia e lui non se la sentirà di escludere a priori l'ipotesi. Infatti la sua esperienza lo porterà a credere che quanto successo non sia solamente frutto della coincidenza.

Riepilogo della puntata precedente

Nell'episodio trasmesso lo scorso giovedì 12 dicembre, Cecchini ha creduto realmente all'ipotesi che la nipote Martina potesse essere incinta. In seguito il maresciallo e il colonnello Tommasi hanno compreso che in realtà la giovane, insieme all'amico Mario La Talpa, ha semplicemente provato una parte per la recita teatrale.

Inoltre Egidio ha pensato che Vittoria fosse in attesa di un bambino e le ha chiesto di sposarla, ma a quel punto la Pm ha risposto negativamente e si è presentata a casa di Diego dicendogli di amarlo ancora. Per Giulia è stata una cocente delusione.

La puntata è risultata essere il prodotto televisivo più seguito della serata del 12 dicembre con oltre 4 milioni di telespettatori e uno share vicino al 22%.