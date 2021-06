Beatrice Valli e Chiara Ferragni sono due tra le influencer più apprezzate, ma c'è chi pensa che la prima cerchi di emulare in tutto e per tutto la star da oltre 24 milioni di follower solo su Instagram. L'ex volto di U&D, infatti, in queste ore ha ribattuto ai commenti di chi continua a criticarla dicendole che lei e il compagno Marco Fantini vorrebbero copiare i Ferragnez in tutto e per tutto, vacanze extralusso comprese.

L'attacco social alla ex protagonista di U&D

Cosa hanno in comune Beatrice Valli e Chiara Ferragni? Dando un'occhiata ai profili Instagram di entrambi, ci si rende subito conto che sono due mamme che lavorano soprattutto sui social network.

Se la moglie di Fedez vanta oltre 24 milioni di fan, l'ex volto di U&D è al di sotto dei tre milioni, ma questo non incide affatto sul suo successo come influencer.

Se da un lato c'è chi la ama e la apprezza per le tante cosa che fa pur avendo tre figli, dall'altro c'è chi non perde occasione per criticare la compagna di Marco Fantini e la vita agiata che fa.

Sotto ad una delle ultime foto che ha pubblicato sul suo account (una serie di immagini di lei al mare in Sardegna), Bea ha letto qualche commento che non le è piaciuto, parole che l'hanno convinta a replicare in prima persona per fare chiarezza su un paio di punti fondamentali.

La risposta di Beatrice, ex protagonista di U&D

Sotto alle foto che Beatrice si è fatta fare dal fidanzato per pubblicizzare un marchio di gioielli, è possibile leggere il seguente commento: "Ma siete andati in vacanza o a fare marketing?

".

"Non sarete mai i Ferragnez", ha scritto un utente che evidentemente non apprezza in modo particolare Valli e Fantini.

La storica corteggiatrice di U&D, toccata dalle parole di questo suo follower, ha deciso di rispondergli con fare deciso.

"Non c'è nessun paragone e non deve essere nemmeno fatto. Tutte e due facciamo lo stesso lavoro a modo nostro", ha tuonato l'influencer contro chi ha provato a dire che starebbe facendo di tutto per copiare Chiara Ferragni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sfogo della sorella di Ludovica, si è concluso con questa riflessione: "Mi dispiace leggere sempre questi commenti inutili e cattivi".

Dall'apparizione a U&D al successo come fashion blogger

Prima di spopolare sui social network come influencer, Beatrice è stata un personaggio televisivo. La ragazza, infatti, ha dato il via alla sua carriera da testimonial partecipando a Uomini e Donne.

La bella Valli ha corteggiato per mesi Marco Fantini, quello che ancora oggi è il suo compagno e il padre di due dei suoi tre figli.

Dopo aver conquistato il pubblico di Canale 5 e il tronista dagli occhi azzurri, la modenese ha cominciato a lavorare come fashion blogger: sono tanti, infatti, i brand che scelgono proprio Bea per lanciare nuovi prodotti o linee di abbigliamento e cosmesi.

Anche il futuro marito di Beatrice lavora sul web, ma è come modello che l'uomo ha fatto fortuna quando è stato scelto da stilisti famosissimi come Dolce e Gabbana.

I due ex volti di U&D, infine, si sarebbero dovuti sposare di recente, ma la pandemia ha fatto slittare il tutto a quando la situazione in Italia sarà più serena dal punto di vista sanitario.

Resta famosa, comunque, la romantica proposta di matrimonio che Marco ha fatto alla compagna: con la Tour Eiffel illuminata che faceva da sfondo, il tronista ha chiesto alla madre dei suoi figli di diventare marito e moglie il prima possibile e dopo tanti anni passati insieme e come una coppia unita qualunque.