Mercoledì 30 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 2021, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. In questi giorni, intanto, sono terminate ufficialmente le registrazioni delle sei puntate previste su Canale 5, come confermato dall'autrice Raffaella Mennoia, che sui social ha fatto un primo bilancio di questa nuova edizione che ha definito "particolare".

Le prime anticipazioni di Raffaella Mennoia su Temptation Island 2021

"È stata veramente un'edizione particolare, poi mi direte anche voi nel corso della messa in onda, cosa vi sembra", ha dichiarato l'autrice rivolgendosi ai tantissimi fan che la seguono su Instagram.

"Io sono molto contenta per il cast, per come sono andate determinate situazioni, un po' meno per altre, però è normale. Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione direi che: nulla è come sembra e nulla è più vero di come sembra", ha dichiarato Raffaella Mennoia.

"Poi direi che delle volte l'unica soluzione è stare insieme, in altri casi l'unica soluzione è non stare insieme e che a volte l'amore fa dei giri incredibili, per poi ritornare", ha aggiunto ancora l'autrice di Temptation Island.

Una coppia di Temptation sarebbe stata squalificata

Ma cosa succederà nel corso di queste sei nuove puntate in onda su Canale 5 a partire dal prossimo mercoledì 30 giugno? Al momento, sul web e sui social, si vocifera che per una delle coppie in gara ci sarebbe stata addirittura una squalifica.

Il motivo? Sembrerebbe che il fidanzato abbia scavalcato la linea di separazione che divideva il suo villaggio da quello in cui si trovava la sua fidanzata.

Di conseguenza, come previsto dal regolamento del reality show, pare che siano stati costretti ad abbandonare definitivamente la trasmissione prima del fatidico falò di confronto finale.

Insomma un'edizione di Temptation Island che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati spettatori che, nel corso di questi anni, hanno sempre seguito con affetto il reality show prodotto da Fascino di Maria De Filippi, ormai diventato uno dei punti di riferimento della programmazione estiva Mediaset.

Raffaella Mennoia al lavoro anche per Uomini e donne

Intanto, terminate le riprese del reality show delle tentazioni, l'autrice Raffaella Mennoia ha annunciato di essere già al lavoro per i casting della prossima edizione di Uomini e donne.

Il dating show tornerà in onda da settembre su Canale 5 e, in queste settimane, bisognerà scegliere i nuovi tronisti ma anche i corteggiatori che entreranno a far parte della squadra del programma dei sentimenti, campione di ascolti, condotto da Maria De Filippi.