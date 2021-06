Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati alla soap opera americana. Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 giugno su Canale 5, Ridge e Brooke si riappacificheranno e torneranno insieme ancora una volta, poi la coppia deciderà di festeggiare l'evento con una grande festa. Nel frattempo Sally Spectra continuerà con il suo piano e chiederà alla dottoressa Escobar di mentire ancora per lei. In seguito, durante l'evento dedicato al ricongiungimento di Brooke e di Ridge, accadrà qualcosa di imprevisto: Logan metterà in bella mostra una cornice digitale, ma sarà ignara del fatto che al suo interno ci siano delle foto assai compromettenti per lei, inserite da Quinn Fuller ancora prima della festa.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke tornano insieme

Nelle prossime puntate di Beautiful, Sally Spectra convincerà la dottoressa Escobar a continuare a mentire, riguardo le sue condizioni di salute. All’improvviso, però, i suoi loschi piani saranno rovinati dalla visita inaspettata di Florence Fulton. Nel frattempo Ridge e Brooke torneranno insieme e saranno desiderosi di celebrare il lieto evento. Sarà Donna a organizzare la festa, alla quale saranno invitati i parenti e gli amici della coppia. Brooke, intanto, sistemerà la casa in attesa degli ospiti e deciderà di mettere in mostra la cornice digitale che le aveva regalato Ridge in passato, ma la donna sarà ignara di quali foto ci siano al suo interno.

Quinn gioca un brutto scherzo a Brooke

Durante la festa dedicata a Brooke e Ridge, sulla cornice digitale compariranno delle foto assai ambigue: negli scatti apparirà Brooke mentre scambia un bacio con Bill Spencer. Le fotografie scottanti, saranno state caricate da Quinn in precedenza, ma Brooke scoprirà soltanto dopo la verità, con l’aiuto di sua sorella Donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Più tardi Quinn cercherà di convincere Shauna Fulton a rimanere a Los Angeles, inoltre Fuller sarà ormai convinta che Ridge decida nuovamente di lasciare Brooke, non appena vedrà con i suoi occhi che la donna ha baciato un altro uomo. Quinn sarà assai desiderosa che la sua amica Shauna coroni il suo sogno d’amore con Ridge e farà di tutto purché ciò avvenga quanto prima.

Brooke e Quinn si scontrano

Brooke riuscirà a parlare con Quinn, prima che Ridge e gli altri invitati vedano gli scatti nella cornice digitale e cercherà in tutti i modi di convincere la donna a cancellare tutte le foto presenti all’interno del dispositivo. Infine, Quinn sarà sicura che il suo piano vada ormai in porto e si preparerà a godersi lo spettacolo. Brooke, invece, cercherà di evitare il peggio e avrà una dura lite con la Fuller.