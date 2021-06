Beautiful torna su Canale 5 con nuovi ed appassionanti episodi di cui si riportano le anticipazioni relative a ciò che accadrà dal 13 al 19 giugno prossimi. Nel dettaglio, i fan vedranno che Quinn giocherà un brutto tiro a Brooke, caricando il video del bacio tra Logan e Bill sulla cornice digitale che Ridge le ha regalato in occasione della loro riappacificazione. La moglie di Eric, in questo modo, vorrà che tutti vengano a conoscenza del misfatto, proprio in occasione della festa organizzata per la riconciliazione dei coniugi Forrester. Riuscirà Brooke ad evitare che il segreto venga a galla?

Quinn carica il video del bacio di Bill e Brooke sulla cornice digitale

Nel corso degli episodi di Beautiful in onda sino al 19 giugno, Wyatt sarà felice di poter passare con Sally quelli che crede essere i suoi ultimi giorni di vita. I telespettatori, attraverso un dialogo di Spectra con la dottoressa Escobar, scopriranno che la giovane starà mentendo sulla sua malattia. Intanto, Donna e Brooke organizzeranno una festa per festeggiare la riconciliazione tra Ridge e la maggiore delle Logan. In occasione di tale evento, Ridge regalerà a Brooke una cornice digitale, su cui verranno caricate le foto della loro storia d'amore. I due non sapranno che Quinn ha sfruttato questa occasione per caricare sulla cornice il video del bacio tra Bill e Brooke.

Beautiful, spoiler: Donna e Brooke scoprono lo scherzetto di Quinn

In Beautiful, dunque, Donna sarà la prima a scoprire che Brooke ha baciato Bill e ne sarà sconvolta. Insieme alla sorella maggiore, capirà immediatamente che la persona che ha caricato il filmato sulla cornice sarà Quinn. Quest'ultima, nel frattempo, cercherà di convincere Shauna a non lasciare Los Angeles, sicura del fatto che quando Ridge scoprirà il 'tradimento' di Brooke non ne vorrà più sapere di lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Prima della festa, Brooke si recherà da Quinn per chiarire le cose e tra le due saranno di nuovo scintille. Nel frattempo, il party per la riconciliazione dei coniugi Forrester avrà inizio e i due si giureranno ancora una volta amore eterno. Lo scandalo, però, potrebbe essere dietro l'angolo.

Quinn vuole che tutti vedano il tradimento di Brooke con Bill

Dando uno sguardo alle anticipazioni, i tentativi da parte di Donna e Brooke di cancellare il filmato del bacio non andranno a buon fine. Quinn, invece, non vedrà l'ora di godersi lo spettacolo e pregusterà il momento in cui tutti gli invitati assisteranno al bacio tra Bill e Brooke. Riuscirà la moglie di Eric a portare a termine il suo piano e a mandare all'aria il matrimonio di Brooke e Ridge? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful. Si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40, mentre su Mediaset Infinity è possibile recuperare gli episodi già tramessi.