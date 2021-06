Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 7 all'11 giugno, Ridge non riuscirà più ad accettare di rimanere lontano da Brooke, così farà di tutto per farsi perdonare dalla donna. Nel frattempo Thomas resterà da solo, poiché nessuno vorrà più avere a che fare con lui, dopo il comportamento avuto, soprattutto con Zoe. In seguito Brooke accetterà le scuse di Ridge, mentre Liam chiederà a Hope di diventare sua moglie. Sarà il piccolo Douglas a celebrare simbolicamente le nozze dei due innamorati e Beth farà da testimone alla grande promessa che i due si scambieranno.

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiede scusa a Brooke

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge sarà assai disperato e chiederà scusa a Brooke per tutti i loro conflitti, soprattutto per quelli causati da suo figlio Thomas.

Nel frattempo Steffy sarà d'accordo con Hope e con tutti gli altri membri della sua famiglia, compresa Zoe, sul fatto di voltare le spalle al giovane Forrester una volta per tutte.

In seguito Liam dirà a Thomas che Douglas crescerà con loro e con Beth, poi anche il bambino confesserà a suo padre di trovarsi meglio con Hope e con lo Spencer. Dopo le parole di Douglas, Thomas sarà distrutto dal dolore e se ne andrà via in lacrime. Successivamente Brooke sarà felice, poiché sarà ormai convinta che sua figlia Hope si sia liberata di Thomas.

Liam chiede a Hope di sposarlo

Hope sarà, finalmente, soddisfatta e felice insieme al suo amato Liam e ai bambini. Anche lo Spencer, penserà di aver trovato la sua stabilità insieme alla donna, a Douglas e a Beth, così le chiederà di sposarlo. Nel frattempo Bill e Wyatt si confronteranno riguardo a Thomas e al suo comportamento nei confronti di Zoe.

Ridge chiederà scusa a Brooke, per non averla ascoltata in merito all'ossessione che Thomas ha sempre avuto per sua figlia Hope. Poi, mentre Forrester sarà impegnato in una doccia rilassante, Brooke riceverà una particolare telefonata da Bill Spencer: l'uomo vorrà ricordarle il bacio scambiato tra loro, ma Logan cercherà di tagliare corto e chiuderà immediatamente la telefonata.

Hope e Liam celebrano il loro amore

Hope e Liam si sposeranno in casa e sarà Douglas a celebrare simbolicamente il loro matrimonio, l’unica testimone di nozze, invece, sarà la piccola Beth.

Nel frattempo Brooke deciderà di perdonare Ridge, tanto che i due proveranno a essere nuovamente una vera e propria coppia. Shauna Fulton, intanto, mostrerà a Quinn una fotografia scattata a Brooke e Bill mentre si baciano.

Sally, invece, continuerà ad omettere a Wyatt i dettagli riguardo la sua condizione medica, nonostante i due vivano insieme. Per portare avanti il proprio silenzio, Spectra cercherà di evitare in tutti i modi di incontrare la dottoressa Escobar, soprattutto in presenza dell’uomo. Bill Spencer, invece, non farà altro che pensare al bacio scambiato con Brooke, nonostante la sua relazione con Katie vada a gonfie vele.