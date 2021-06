Drammatici colpi di scena saranno al centro delle prossime puntate di Beautiful, la soap opera grande protagonista dei pomeriggi delle reti Mediaset. Le trame americane in onda a giugno sulla Cbs raccontano che Thomas Forrester si troverà in pericolo. Ebbene sì, il padre di Douglas verrà sequestrato e minacciato di morte da Justin Barber, in quanto ha scoperto che ha posto fine alla vita di Vinny.

Beautiful: Justin prende il comando della Spencer Publications

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 giugno negli Usa rivelano che Katie si recherà in prigione dall'ex marito.

La donna chiederà a Bill per quale motivo ha insabbiato le prove dell'incidente in cui ha perso la vita Vinny. Inoltre, Logan affermerà che il loro figlio Will è confuso, dato che non ha più visto suo padre e sta continuando a raccontargli bugie per non fargli scoprire dove si trova.

Liam, nel frattempo, ricorderà a Hope che la loro storia d'amore non avrà un futuro visto che dovrà trascorrere molti anni in prigione. Un atteggiamento rassegnato che spaventerà moltissimo Logan, impegnata a risollevargli inutilmente il morale.

Justin, intanto, assumerà il ruolo di capo della Spencer Publications. L'avvocato apparirà elettrizzato per aver ottenuto il potere dell'azienda dopo l'arresto di Bill e Liam.

Una novità che non sarà presa bene da Wyatt.

Thomas riceve dei messaggi da Vinny

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam e Bill, avranno un confronto in prigione, dove appariranno fiduciosi che Justin possa trovare una soluzione per farli uscire di galera. Purtroppo padre e figlio saranno all'oscuro del fatto che l'avvocato ha preso il comando della Spencer Publications e non ha nessuna intenzione di aiutarli.

Thomas, invece, rimarrà spiazzato quando riceverà alcuni messaggi di Vinny, scritti la notte in cui ha perso tragicamente la vita. In essi, il ragazzo si scuserà con il suo migliore amico e gli rammenterà di aver incontrato un avvocato che lo avrebbe aiutato ad uscire dai guai. Il padre di Douglas, a questo punto, deciderà di incontrare il legale, che si rivelerà essere niente di meno che Justin.

Per questo motivo, Forrester sospetterà che ci sia Barber dietro alla morte di Vinny.

L'avvocato scoperto sequestra e minaccia di morte il padre di Douglas

Durante un teso faccia a faccia alla Spencer Publications, Thomas dirà a Justin di costruirsi alla polizia altrimenti lo farà lui. Tuttavia, Barber non apparirà per niente impaurito. Anzi, l'uomo affermerà di essere dispiaciuto per la morte del suo migliore amico ma di averlo fatto per vendicare la morte di sua nipote Emma.

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui, in quanto Justin sequestrerà Thomas. In questi drammatici momenti, l'avvocato informerà il ragazzo di aver usato la morte di Vinny per arrivare ai piani alti dell'azienda, facendo ricadere tutta la colpa su Bill e Liam.

Alla fine, Barber farà sapere al padre di Douglas di essere disposto ad ucciderlo pur di non far uscire la verità.