In un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, l'ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha svelato un retroscena legato a Belen Rodriguez. Scendendo nel dettaglio, la showgirl argentina le avrebbe fatto una telefonata. Il motivo? Belen avrebbe chiesto a Chiara di non esternare pubblicamente certi pensieri per non essere fraintesa.

La precedente relazione di Spinalbese

Chiara ha 27 anni, lavora in un'azienda di Brescia e per quattro anni la giovane è stata fidanzata con Antonino Spinalbese. Tra loro è finita perché avevano deciso di intraprendere due strade differenti: Chiara preferiva realizzarsi dal punto di vista professionale mentre Antonino era arrivato al punto di cercare una certa stabilità sentimentale.

A causa di una proposta di lavoro, Antonino e Chiara hanno avuto una relazione a distanza nell'ultimo periodo. Nonostante lo scoppio della pandemia, la ragazza aveva preferito restare a Taiwan. La 27enne, dopo essere venuta a conoscenza della relazione tra Spinalbese e Belen Rodriguez, si era resa protagonista di uno sfogo sui social. Scendendo nel dettaglio, la giovane aveva scritto: "Non mi sento inferiore a nessuno".

Il retroscena

Come spiegato dalla diretta interessata, poco dopo il suo messaggio le è arrivata una telefonata. Dietro alla cornetta c'era la showgirl argentina: "Mi ha telefonato". Chiara non ha nascosto di avere ritenuto inopportuna la chiamata di Belen: "Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi pensieri che potevano essere fraintesi".

In seguito alla richiesta della soubrette, l'ex di Spinalbese ha fatto notare a Belen che sarebbe stato il suo ex a doverla contattare e non lei. Da quel momento le due donne non si sono più sentite.

Chiara delusa da Antonino

Chiara, durante l'intervista, ha spiegato di avere fatto soffrire l'hairstylist perché lo aveva lasciato per telefono.

Tuttavia, la diretta interessata si è detta delusa dal comportamento del suo ex. Il motivo? Quando è venuta a mancare la nonna della 27enne, Antonino non si è mai fatto sentire. Come riferito dalla giovane, Spinalbese sapeva quanto Chiara tenesse alla nonna tanto da considerarla come una seconda mamma. Nonostante tutto, la ragazza ha sottolineato di non provare rancore nei confronti dell'ex.

Al contrario, l'ex di Spinalbese si è augurata che Antonino possa trovare tanta pace e amore al fianco di Belen Rodriguez.

A distanza di oltre un anno dalla rottura con Antonino, Chiara non si è pentita di avere messo al primo posto la carriera. Inoltre, è convinta di non provare più amore verso Spinalbese.