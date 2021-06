Tra Can Yaman e Diletta Leotta tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Le ultimissime di Gossip rivelano che tra i due sarebbe vero amore, come testimoniato anche dal nuovo weekend che hanno trascorso insieme a Capri e che ha sancito anche il ritorno in coppia sui social, dove sono tornati a mostrarsi assieme dopo che per un periodo di tempo avevano deciso di tenersi lontani per evitare critiche e polemiche. Eppure il loro amore continua a non convincere del tutto l'esperto di gossip, Alessandro Rosica che è tornato a puntare il dito contro la conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn.

L'attacco di Rosica contro Can Yaman e Diletta Leotta

In una nuova diretta social fatta con il paparazzo Paolone e con Deianira Marzano, l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha mosso dei nuovi dubbi in merito a questa storia d'amore tra Can e Diletta, ipotizzando che la relazione tra i due non sia per niente credibile.

Durante la diretta si è parlato anche di tutto il clamore mediatico che questa love story ha attirato intorno ai due protagonisti e, secondo Rosica, sarebbe Diletta Leotta colei che ne avrebbe guadagnato maggiormente in termini di visibilità (e non solo) da questa love story con l'attore turco che spopola su tutte le riviste di gossip.

"Diletta Leotta ha vinto il Superenalotto con questa farsa", ha sentenziato Alessandro Rosica che continua a non credere nella veridicità di questo sentimento.

Il silenzio di Can e Diletta alle critiche social

Insomma i dubbi non mancano, anche se i due diretti interessati fino a questo momento non hanno mai commentato in prima persona quelle che sono le critiche e le accese polemiche che ruotano intorno a loro sul web e sui social.

Sia Can che Diletta hanno scelto di ignorare tutte le critiche mosse nei loro confronti e sui social preferiscono postare le foto delle loro vacanze d'amore, ma senza dare adito e peso alle critiche.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della diretta del 3 giugno, anche il paparazzo Paolone ha svelato un retroscena legato sempre al caso Can-Diletta.

Il retroscena di Paolone su Diletta Leotta dopo il weekend con Can in Costiera

A quanto pare, infatti, dopo il fatidico weekend che hanno trascorso insieme in Costiera Amalfitana, Diletta sarebbe stata avvistata a cena assieme alla compagna di un noto paparazzo, che sarebbe anche a capo di una vera e propria agenzia di paparazzi.

Lo scoop di Paolone, anche in questo caso, non è passato inosservato dato che in tanti si sono chiesti il perché di questo incontro, lasciando emergere nuovi dubbi sul fatto che le foto in coppia di Can e Diletta, siano frutto di paparazzate studiate a tavolino.