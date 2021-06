Prosegue a gonfie vele l'estate d'amore di Can Yaman e Diletta Leotta. I due protagonisti del Gossip del momento continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica e, dopo aver trascorso un weekend d'amore a Capri, questa settimana sarebbero stati beccati insieme in Sicilia. La conduttrice sportiva già da qualche giorno postava degli scatti dalla sua regione d'origine, ospite in casa dei suoi genitori e, a quanto pare, nelle ultime ore sarebbe stata raggiunta anche dal divo turco protagonista della soap Mr Wrong in onda su Canale 5. Nel dettaglio, a fornire le presunte prove del weekend che Can e Diletta stanno trascorrendo insieme in Sicilia, è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una segnalazione che le è stata fatta da una fan.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta 'paparazzata' insieme in Sicilia

Can Yaman e la sua fidanzata sono stati avvistati insieme mentre passeggiavano per le strade del paese originario di Diletta Leotta ma, a quanto pare, secondo questa segnalazione, l'attore turco non era tanto in vena di fermarsi a parlare con le sue fan, né tantomeno a fare foto. I due sono stati avvistati ad Acicastello Catania, dove trascorreranno queste giornate insieme, complice anche il fatto che Diletta in questo momento non è più impegnata nel weekend col racconto delle partite di campionato.

La segnalazione social su Can e Diletta: lui si sarebbe rifiutato di fare le foto con i fan

"Lui non ha voluto farsi le foto con le fan ed è stato anche molto scorbutico", ha rivelato una fan nella segnalazione che ha scelto di condividere con Deianira sui social.

A quanto pare, quindi, Can avrebbe ancora una volta deluso le fan che lo hanno visto in Sicilia e che speravano di riuscire a farsi almeno un selfie con il loro sex symbol, che in questi anni ha fatto appassionare milioni di spettatori con le sue seguitissime soap opera in onda su Canale 5 in daytime.

Del resto, però, non è la prima volta che dei fan segnalano un comportamento del genere da parte di Can Yaman.

Già in passato, ad esempio, si erano verificati episodi simili legati al fatto che l'attore si fosse rifiutato di concedersi agli scatti con i suoi ammiratori.

Il silenzio social di Can Yaman e Diletta Leotta

Intanto, però, sui loro account social ufficiali, sia Can che Diletta non hanno ancora postato nessuno scatto del weekend d'amore che li vede protagonisti in queste ore in Sicilia.

Nel corso delle prossime ore arriveranno le foto ufficiali della coppia, così come è successo proprio lo scorso sabato con gli scatti da Capri? I fan della coppia si augurano che anche questa settimana, i due innamorati, possano regalargli delle nuove foto social.