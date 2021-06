La mattina del 5 giugno, una tragica notizia ha sconvolto i fan del talent Amici di Maria De Filippi e diversi esponenti del mondo della musica. Il cantante Michele Merlo, conosciuto come Mike Bird, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bologna. Il ventottenne è stato operato d'urgenza per una grave emorragia cerebrale che lo ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì. I familiari hanno fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che Michele è affetto da una leucemia fulminante. Il giovane cantante, che ha partecipato ad Amici nel 2017, è stato inondato di messaggi d'affetto e preghiere.

Gli amici del mondo della musica pregano per Michele Merlo

Gli amici e i colleghi di Michele Merlo in queste ore gli hanno espresso la loro vicinanza e il loro affetto. Sui social, in particolare su Twitter e su Instagram, non si contano i messaggi e le preghiere a lui dedicate affinché possa guarire presto. Federico Rossi, ex cantante del duo Benji e Fede, nelle stories del suo profilo Instagram ha condiviso una sua canzone e poi, taggando molti suoi colleghi cantanti, ha scritto: "Tutti per te". Da Ermal Meta ad Emma Marrone, da Giulia Salemi al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che su Twitter ha scritto: "Forza Michele Merlo, non arrenderti, tutti facciamo il tifo per te!". Emma Marrone ed Ermal Meta hanno scritto: "Non mollare".

Giulia Salemi invece ha twittato: "Un ragazzo della mia età ancora pieno di sogni. Una preghiera per lui".

L'esperienza ad Amici ed X Factor di Michele Merlo

Michele Merlo che aveva già partecipato ad X Factor: nel 2017 entrò a far parte della scuola di Amici con lo pseudonimo di Mike Bird. Insieme a lui, quell'anno c'erano, tra gli altri, anche il ballerino Sebastian, diventato poi un professionista proprio ad Amici, e i cantanti Lo Strego, Federica Carta, Shady e Thomas Bocchimpani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Arrivato al serale, la sua esperienza fu molto travagliata per via delle incomprensioni con il suo coach Morgan. Quando Marco Castoldi decise di abbandonare il suo ruolo e lasciare il programma, Michele Merlo fu seguito dalla cantante Emma Marrone. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album interamente in italiano e con il suo vero nome, dal titolo 'Cuori stupidi'.

Tra i suoi brani più apprezzati e conosciuti: Aquiloni, Mare, Tutto per me. Dopo l'esperienza nel talent Amici, Michele si è dedicato allo studio della recitazione e ha anche scritto un libro intitolato come il suo disco: 'Cuori Stupidi'. Ora, questa triste notizia arrivata all'improvviso che ha sconvolto tutti.