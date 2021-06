La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere molto discussa e chiacchierata sul web e sui social. In queste ultime ore, i due innamorati si sono concessi un weekend d'amore insieme a Capri, come testimoniano le foto che loro stessi hanno scelto di condividere sui social, dopo un lungo periodo di assenza. Eppure, malgrado Can e Diletta continuino a professarsi innamorati, secondo Alessandro Rosica questa storia farebbe acqua da tutte le parti e sui social ha svelato un retroscena che avrebbe a che fare anche con la mamma dell'attore turco protagonista della soap opera Mr Wrong.

Il ritorno insieme sui social di Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, Can e Diletta si sono lasciati immortalare insieme, felici e innamorati mentre si godevano il sole sulla barca con alle spalle la cornice dei Faraglioni di Capri.

Gli scatti testimoniavano il loro amore e la grande passione che li vede coinvolti ma per Rosica, anche questa volta, potrebbe essere tutto un piano architettato a tavolino dai due protagonisti del Gossip del momento.

In queste ore, sulla sua pagina Instagram, l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha rivelato un retroscena particolare legato a quella che potrebbe essere la prossima mossa della coppia Can-Diletta.

Secondo Rosica, prossimamente potrebbe esserci un viaggio in Turchia per far sì che Diletta conosca i familiari del suo nuovo fidanzato.

La mamma di Can Yaman sarebbe contrariata per questa storia con Diletta

Un'operazione che, stando alle parole dell'esperto di gossip, non sarebbe facilissima da attuare dato che la mamma di Can Yaman non vedrebbe di buon occhio questa storia d'amore che sta riempendo le prime pagine di tutti i settimanali di gossip, non solo in Italia ma anche in Turchia, dove Can è uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico.

"Sembra tutto semplice ma non lo è, perché la mamma di Can è davvero sempre più contrariata a questa pagliacciata", ha scritto Rosica sui social aggiungendo poi che, al contrario, il padre dell'attore turco asseconderebbe questa situazione per convenienza.

Rosica svela quale sarebbe il piano della coppia Can-Diletta per Natale

Stando a questo retroscena diramato da Rosica, lo scopo principale sarebbe quello di riuscire a scattare delle foto familiari durante il periodo natalizio, così da poter "portare avanti" questa relazione.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se le indiscrezioni dell'esperto di gossip si riveleranno fondate, Can e Diletta vanno avanti per la loro strada, pronti a viversi la loro storia d'amore, malgrado le critiche e le accese discussioni che si creano sui social anche tra i numerosi fan che li seguono.