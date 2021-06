È confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che ritornerà in onda da settembre in poi, in prima visione assoluta. Tanti i colpi di scena che ruoteranno intorno alle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo e, in particolar modo, intorno alla figura della coppia composta da Marta e Vittorio. In tanti si chiedono cosa succederà nella sesta stagione e se ci sarà il fatidico ricongiungimento tra i due coniugi Conti, costretti a dividersi dopo che Marta ha scelto di trasferirsi in America per lavoro.

Le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 6: l'addio di Marta a Vittorio

Ebbene, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che da questa settimana sono cominciate le riprese delle nuove puntate che saranno trasmesse da settembre in poi nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai ma, per il momento, non è previsto il ritorno in scena di Marta.

Stando a quanto apprende Blasting News, l'uscita di scena di Marta verrà confermata per tutto il primo ciclo di appuntamenti di questa sesta stagione della soap opera.

Vittorio e Marta, quindi, non si ritroveranno insieme pronti a prendere in mano le redini del loro matrimonio e a ripartire da zero, dopo le incomprensioni e i rispettivi tradimenti che li hanno messi l'uno contro l'altro.

Il ritorno di Marta non è previsto nelle puntate iniziali de Il Paradiso 6

Il ritorno in scena di Marta, quindi, non è previsto almeno fino al prossimo mese di dicembre, poi però non si esclude che possano esserci delle sporadiche apparizione della giovane Guarnieri nelle puntate a seguire di questa sesta stagione che proseguirà la sua messa in onda fino a fine maggio 2021.

Cosa accadrà a questo punto? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio, dopo essere stato lasciato da sua moglie e dopo aver sperato fino alla fine che Marta scegliesse lui piuttosto che l'offerta lavorativa in America, deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita.

Vittorio riprende in mano la sua vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Conti si renderà conto che non può "piangersi addosso" e così deciderà di gettarsi a capofitto nel lavoro. Il suo scopo, infatti, sarà quello di rendere il suo amato grande magazzino uno dei punti di riferimento per la moda non solo italiana ma anche internazionale.

Vittorio, quindi, si spenderà anima e corpo per far sì che Il Paradiso diventi sempre più un posto all'avanguardia e promotore di nuove mode.

Al suo fianco, anche in questa sesta stagione, continuerà a esserci sua cognata Beatrice che si rivelerà una valida e preziosa alleata dal punto di vista lavorativo.