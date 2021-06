Tra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta tutto sta procedendo nel migliore dei modi. In questi ultimi giorni, i due protagonisti del Gossip del momento sono tornati di nuovo al centro dell'attenzione mediatica, dopo che hanno scelto di condividere sui social le foto della vacanza che hanno fatto insieme a Capri. Can e Diletta si sono fatti immortalare sullo sfondo dei celebri Faraglioni dell'isola campana, sottolineando di fatto che tutto sta procedendo nel migliore dei modi. E, intanto, la mattina del 2 giugno, Diletta ha postato sui social anche una frase romantica che non è passata inosservata ai fan della coppia.

Nuovo weekend d'amore a Capri per Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo i continui dubbi e le voci legate al fatto che la loro storia d'amore potesse essere artefatta, Can e Diletta sono tornati a farsi vedere insieme sui social.

I due protagonisti del gossip del momento, hanno scelto di postare una serie di scatti legati alla vacanza che hanno fatto assieme a Capri.

Le immagini lasciano poco spazio all'immaginazione e testimoniano il fatto che tra i due sia vero amore, a dispetto delle critiche. La coppia, quindi, sembra essere intenzionata a voler andare avanti per la propria strada, incurante di quello che viene detto e scritto sul suo conto.

La frase romantica di Diletta Leotta condivisa sui social

E così, Can e la sua fidanzata si preparano a vivere insieme questa prima estate da innamorati e c'è da scommettere che le loro vacanze continueranno a tenere banco sul web e sui giornali di gossip. Intanto Diletta Leotta, proprio questa mattina, sul suo profilo ufficiale Instagram ha deciso di condividere una frase romantica che non è passata inosservata ai tantissimi che fanno il tifo per la sua storia d'amore con il divo turco, attualmente in onda su Canale 5 con la serie Mr Wrong - Lezioni d'amore.

La conduttrice ha pubblicato il capitolo di un libro che sta leggendo, dove compare in bella mostra la frase: "Fidati del tuo cuore".

I due innamorati Can e Diletta non replicano alle accuse di 'storia falsa'

Non si esclude, quindi, che il destinatario di questa dedica romantica possa essere proprio il suo fidanzato Can Yaman; e la condivisione social non fa altro che mettere a tacere ancora una volta le malelingue su questa storia d'amore.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e quali saranno i risvolti di questa love story tra Can e Diletta, va detto che i due continuano ad essere super impegnati dal punto di vista professionale. Per Can, a breve, partiranno le riprese della nuova serie tv Sandokan, mentre Diletta sarà impegnata con la trasmissione radiofonica che conduce da Milano assieme a Daniele Battaglia.