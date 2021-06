Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, martedì 1° giugno, caratterizzata in prime time dalla messa in onda dello show Notte Azzurra condotto da Amadeus, mentre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della Serie TV New Amsterdam 3. In daytime, invece, calano già gli ascolti delle nuove soap turche: Mr Wrong con Can Yaman, ma anche Love is in the air, perdono spettatori rispetto al debutto di lunedì pomeriggio.

Nozze Azzurra con Amadeus vince la gara degli ascolti del 1° giugno

Nel dettaglio, la sfida degli ascolti della prima serata del 1° giugno, è stata vinta dallo show Notte Azzurra condotto da Amadeus, con la partecipazione della Nazionale italiana di calcio che sarà impegnata dal prossimo venerdì con gli Europei.

Lo show, che ha potuto contare anche sulla presenza di Paolo Bonolis e di Colapesce e Di Martino, è stato seguito da una media di circa 2,9 milioni di spettatori registrando una media di share del 14,30%.

Su Canale 5, invece, esordio deludente per la terza stagione di New Amsterdam. Il medical drama, in onda in prime time, ha registrato una media complessiva di appena 1,9 milioni di spettatori durante i due episodi di messa in onda, con uno share che si è fermato al 10,40%. Nello specifico, il primo episodio è stato visto da una platea di 2,3 milioni di spettatori, mentre il secondo episodio è crollato drasticamente sulla soglia di 1,7 milioni.

Simona Ventura conferma il flop su Rai 2

Su Rai 2, invece, flop confermato per Game of Games, il programma condotto da Simona Ventura che si è fermato sulla soglia di appena 617 mila spettatori, pari ad uno share del 2,90%.

Su Italia 1, invece, l'ultima puntata di questa stagione de Le Iene, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, si è portata a casa una media di 1,6 milioni di fedelissimi spettatori, con uno share del 10,10% e tallonando così anche il dato d'ascolto della prima serata di Canale 5. In daytime, invece, ascolti in calo per le nuove soap turche in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Crolla l'ascolto di Mr Wrong con Can Yaman e Love is in the air

In particolar modo, Mr Wrong con Can Yaman, dopo un esordio con oltre 2,3 milioni di spettatori, ieri pomeriggio ha registrato una media di 1,9 milioni pari al 16,23%. La serie, quindi, ha perso circa tre punti percentuali di share e oltre 300mila spettatori rispetto alla prima puntata di lunedì pomeriggio.

Calo ancora più drastico per Love is in the air: la puntata del 1° giugno ha registrato una media di ascolti di appena 1,6 milioni di spettatori fermandosi al 16,90% di share. Un calo vistoso per le due soap che dovranno tenere acceso il pomeriggio di Canale 5 per tutta la stagione estiva, calo che però potrebbe essere dovuto al ponte del 2 giugno che porterà molti spettatori a stare lontani dalla televisione.

Vola la replica di Caduta Libera

In preserale, invece, ascolti sotto le aspettative per il concerto in occasione della Festa della Repubblica trasmesso in diretta su Rai 1 al posto de L'Eredità. L'evento musicale ha registrato una media di circa 1,6 milioni di spettatori fermandosi al 12,54%.

Ad avere la meglio è stato il game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti che, seppur in replica, ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori nella seconda parte arrivando a sfiorare la soglia del 20% di share.