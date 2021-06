Cosa succede nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 alle 19:35 dal 6 al 12 giugno? Le anticipazioni svelano in anteprima la gravidanza di Franzi, ancora in ansia per il rapimento di Tim ad opera di Ariane. Il tempo corre e le condizioni di salute del giovane Saalfeld sono allarmanti. La febbre che lo ha colpito è la medesima di Christoph durante la sua permanenza in Thailandia, un dettaglio che sarà determinante nei prossimi episodi della soap tedesca. Intanto, Vanessa non riesce a liberarsi del dolore al ginocchio. Decisa a non saltare la gara di scherma, finirà per peggiorare le cose.

Tempesta d'amore spoiler: Tim firma per uscire dall'ospedale

Grazie alla sua caparbietà, Franzi riesce a trovare il suo amato in tempo. I rapitori sono scappati e Saalfeld viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove viene curato per la febbre. Tim però non ha intenzione di stare sotto osservazione medica e così firma per uscire prima, nonostante il parere contrario dei dottori. Nel frattempo, Rosalie continua a stuzzicare Michael con l'obiettivo di farlo ingelosire.

Vanessa, dietro consiglio di Alfons, si sottopone a una visita per indagare la causa del suo dolore lancinante al ginocchio. Michael le comunica che la situazione è più grave del previsto e che dovrà operarsi al menisco nel più breve tempo possibile.

Ariane riesce a farla franca con la polizia

Il commissario è sulle tracce dei rapitori di Tim e spera di arrivare in tempo. Ariane però ha agito in tempo ed è riuscita a spendere tutti i soldi del riscatto prima che possano essere intercettati. Anche questa volta, la furba Kalemberg ha evitato il carcere.

Maja e Florian trovano un tenero coniglietto e si prendono cura di lui.

La loro vicinanza si fa sempre più stretta e Maja è affascinata dalla dolcezza del giovane ma cerca di tenere per sé i sui sentimenti. Vanessa, intanto, prova ad accettare l'idea di doversi operare al ginocchio. Franzi invece fa una scioccante scoperta.

Franzi aspetta un bambino, anticipazioni Tempesta d'amore

Alfons, con l'intenzione di far tornare il sorriso a Vanessa, la iscrive al concorso di concierge al posto suo.

La giovane deve fare i conti con una diagnosi più grave del previsto e l'unica possibilità di non perdere la gamba è l'intervento chirurgico.

Tim, anche se è uscito prima del previsto dall'ospedale, sembra essere in salute. Ora il suo desiderio è di sposare Franzi, realizzando il sogno tenuto nel cassetto da tanto - forse troppo - tempo.

Come rendono noto le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Franzi scopre di essere incinta ma per il momento preferisce tenere la notizia per sé, confidandosi solo con la sua amica Lucy,