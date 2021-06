Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro del Gossip per la loro chiacchieratissima storia d'amore. In queste ore i due sono finiti al centro dell'attenzione dopo che hanno scelto di partecipare insieme alla partita Italia-Turchia, valida per la competizione degli Europei di calcio 2021. La coppia ha postato una serie di scatti sui social dove apparivano felici e sorridenti insieme. Ma, poche ore dopo quegli scatti pieni d'amore, ecco che Deianira ha riportato sui social una serie di segnalazioni, secondo le quali Diletta sarebbe stata avvistata in compagnia di una sua presunta "ex fiamma": Zlatan Ibrahimovic.

Prosegue la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta, innamorati allo stadio

Nel dettaglio, Can e Diletta dagli spalti dello stadio Olimpico di Roma da dove è andata in onda la partita Italia-Turchia, non hanno risparmiato un bel po' di foto e stories che hanno subito condiviso con i tantissimi fan che li seguono su Instagram.

L'esito finale del match ha visto trionfare la Nazionale italiana che si è imposta per ben tre reti a zero sulla squadra avversaria e, a tal proposito, Diletta non ha risparmiato neppure una story sarcastica verso il suo fidanzato di origini turche.

Leotta, dopo la sconfitta della Turchia, ha postato una story in cui prendeva in giro il suo amato Can con tanto di brano "Tristezza per favore vai via" in sottofondo.

La segnalazione su Diletta Leotta e Ibra

Insomma tutto sembra che stia procedendo per il verso giusto tra i due giovani protagonisti del gossip del momento. Eppure, le segnalazioni continuano ad arrivare e l'esperta di gossip Deianira Marzano, dal suo profilo ufficiale Instagram ha riportato quelle dove si parlava di un avvistamento di Diletta in compagnia del calciatore Ibra.

Prima ancora che Diletta si fidanzasse con Can Yaman, si era vociferato a lungo di un presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, complici una serie di avvistamenti di coppia che avevano acceso subito il gossip.

La conduttrice sportiva, però, ha sempre smentito dicendo che erano soltanto colleghi di lavoro e nient'altro.

Il silenzio di Diletta Leotta sulle voci di gossip che la riguardano

I dubbi, però, non sono mai mancati e in queste ore si vocifera che Diletta, assieme a un gruppo di amici, sia stata avvistata proprio in compagnia di Ibra, all'interno di un locale milanese.

Ovviamente, in questo momento, tutto quello che fanno Diletta e Can riesce a finire al centro dell'attenzione mediatica ma, nonostante le segnalazioni, la conduttrice ha preferito non rispondere e quindi replicare (almeno fino a questo momento) a queste voci di avvistamento con il calciatore Ibrahimovic.