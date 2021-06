Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della sua storia d'amore con Diletta Leotta. Nella serata di giovedì 24 giugno, Alessandro Rosica ha rivelato un retroscena sui rapporti interrotti fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e Andrea Di Carlo. L'influencer, infatti, durante una diretta sul suo profilo Instagram ha informato i suoi follower di una lite telefonica che sarebbe avvenuta fra il manager e Can, in cui sarebbero volate parole grosse e, alla discussione, avrebbe assistito anche Diletta.

Can Yaman e Andrea Di Carlo avrebbero litigato: il commento di Rosica

Rosica ha spiegato le motivazioni della rottura dei rapporti fra Can Yaman e Andrea Di Carlo e, secondo l'influencer, l'attore turco e il manager avrebbero litigato per motivi economici. In particolar modo, secondo Alessandro, l'ex fidanzato di Arisa avrebbe dovuto avere dei soldi da parte del futuro Sandokan, ma non li avrebbe ricevuti e, pertanto, sarebbe nata una discussione. Rosica, a tal proposito, ha affermato: ''In questo litigio ovviamente c'è business dietro, c'erano parecchie sponsorizzazioni, ne stanno facendo tantissime''.

Can Yaman avrebbe interrotto i rapporti con Andrea Di Carlo

Rosica ha aggiunto: ''Spettavano dei soldi a Di Carlo, soldi che non sono stati riconosciuti, lui dice da Can, si dice da Can''.

Commentando la vicenda, Alessandro ha però dichiarato che, a detta sua, l'attore di Istanbul non avrebbe interrotto un'amicizia per motivi economici, confidando: ''Can non avrebbe mai rovinato una situazione così per dei soldi''. Secondo l'esperto di gossip, dietro alla lite potrebbe esserci Roberto Macellari, braccio destro di Yaman.

Diletta Leotta avrebbe sentito la telefonata fra Can Yaman e Andrea Di Carlo

Rosica ha inoltre spiegato che ci sarebbero state delle telefonate fra l'attore turco e il manager, rivelando: ''Ci sono state delle chiamate con toni molto pesanti nella litigata fra Di Carlo e Can, c'erano anche Diletta e Macellari''. Alessandro ha inoltre aggiunto che Andrea avrebbe iniziato ad alzare un po' i toni, affermando: ''Di Carlo ha sbraitato, sono volate parole grosse anche da parte di Can''.

Qualche giorno dopo, il manager avrebbe pubblicato un post polemico su Instagram e, secondo Rosica, l'ex fidanzato di Arisa sarebbe stato costretto ad eliminarlo, dopo aver ricevuto una chiamata. Al momento, sia Can Yaman, che Andrea Di Carlo, non hanno commentato la vicenda e l'unica certezza è che l'attore turco e l'autore televisivo non si fanno vedere da un po' insieme. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati.