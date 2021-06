Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Love is in the air. La TV Soap turca, sbarcata da poco su Canale 5, è riuscita a conquistare l'affetto del pubblico. La relazione romantica tra Serkan ed Eda, infatti, ha lasciato il segno grazie ai suoi intrighi e alla sua dolcezza.

Nella puntata del 30 giugno, Eda proverà a restituire l'anello di fidanzamento a Serkan, ma quest'ultimo non accetterà. La ragazza, in ogni caso, dirà di non volerlo vedere mai più e non andrà in ufficio. La sua presenza, però, sarà necessaria per la firma di alcuni documenti.

Engin le chiederà di tornare, mentre Ceren entrerà in contatto con una giornalista che potrebbe creare non pochi problemi.

Spoiler di Love is in the air del 30 giugno: Serkan rifiuterà la restituzione dell'anello

Nella puntata che andrà in onda il 30 giugno, alle 15:30, Eda sarà ancora molto scossa per la lite avuta con Serkan. Si sentirà talmente confusa da essere disposta a rinunciare all'anello di fidanzamento. Non rimarrà solo un pensiero isolato perché la ragazza, in preda alla rabbia, si presenterà da Serkan e gli dirà di volergli ridare il gioiello. Serkan, però, non acconsentirà alla sua richiesta.

Eda, nonostante il rifiuto ricevuto, sarà intenzionata a prendere le distanze dall'uomo.

Così gli dirà di non volerlo più nella sua vita e interromperà il rapporto con lui. Come reagirà Serkan?

Trama del 30 giugno di Love is in the air: Engin chiederà ad Eda di andare in ufficio

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che la ArtLife sarà costretta a risolvere, nel giro di poco tempo, il problema legato al furto dei brevetti del lampadario.

Non sarà un'impresa semplice perché, oltre alla gravità dell'accaduto, dovrà gestire anche l'assenza di Eda. Per alcune pratiche burocratiche, infatti, sarà assolutamente necessaria la sua firma.

Engin cercherà di porre rimedio e inviterà Eda a recarsi al lavoro. Per farla stare serena, si assicurerà che Serkan non sia presente durante quella sessione.

Purtroppo, le sue premure non avranno l'esito sperato perché l'uomo verrà a conoscenza dei movimenti di Eda e farà di tutto per raggiungerla.

Serkan vorrà fare pace con Eda

Nella puntata del 30 giugno di Love is in the air, Serkan correrà in ufficio per incontrare Eda. Il suo obiettivo sarà quello di sistemare le cose e di ridare vita al loro vecchio legame. Eda deciderà di dargli una seconda possibilità? O rimarrà ferma sulla sua posizione?

Nel frattempo, Ceren dovrà vedersela con una giornalista alquanto ambiziosa. La donna le dirà di aver diffuso la notizia del contratto tra Eda e Serkan e di essere pronta a fare il nome della persona che l'ha messa al corrente di ciò.