Tantissime le novità per Don Matteo 13, che arriverà su Rai 1 nella nuova stagione televisiva. Dopo la notizia che vede l'abbandono di Terence Hill sostituto da Raoul Bova, i telespettatori sono rimasti delusi dal fatto che non ci sarà Laura, la moglie del Capitano Anceschi. Se il carabiniere tornerà nella serie, Laura no: la notizia della sua morte verrà data da Flavio, ma senza troppi approfondimenti sul come e sul perché. In Don Matteo arriverà invece la figlia di Anceschi, una ragazza tormentata che nasconde un segreto.

Milena Miconi, volto di Laura Respighi, non ha nascosto la sua delusione e amarezza per essere stata tagliata fuori dal cast e, soprattutto, senza nemmeno venir avvisata da chi di dovere.

Stando alle parole dell'attrice infatti, avrebbe appreso di non far più parte della serie televisiva per puro caso.

Torma Don Matteo 13, Laura la moglie di Anceschi è morta

Cresce l'attesa per le nuove puntate della serie iconica con protagonista Terence Hill. Negli episodi inediti ci saranno anche volti nuovi, pronti a rendere ancora più avvincenti le trame. Senza dubbio, la new entry d'eccezione è Raoul Bova nei panni di un seminarista che si appoggerà al saggio Don in biciletta.

Gradito ritorno per Flavio Insinna, l'indimenticabile Commissario Anceschi. Flavio rientrerà ma senza la moglie Laura, alla quale era molto legato. Di questa novità ha parlato Milena Miconi in una lunga intervista a Fanpage.

L'attrice si è detta molto delusa dalla scelta di far morire il suo personaggio, e non solo.

Ad amareggiarla - e non poco - anche la scelta di non avvisarla. La morte di Laura, secondo il parere di Miconi, poteva essere evitata ''Dissi che nella serie io ero anche la sindaca di Gubbio, potevo restare''. La decisione però, era già stata presa: ''Avevano deciso di tirarmi fuori, se Insinna andava via dovevo farlo anche io''.

Milena Miconi fuori da Don Matteo 13: 'La storia è un po' particolare'

L'attrice ha continuato con la sua intervista riguardo la morte di Laura Respighi in Don Matteo 13: 'La storia è particolare, inizialmente era previsto uno spin-off''. Le cose poi sono andate diversamente e della bella sindaca resterà solo il ricordo.

Milena Miconi non ha nascosto la sua amarezza, ancora incredula per non essere stata nemmeno avvisata: Pare che abbia scoperto l'esclusione dal cast per caso, sentendolo da una persona interna: ''Nessuno mi ha detto niente'', ha precisato.

Intanto, proseguono le riprese della nuova stagione di Don Matteo, senza dubbio imperdibile. La presenza di Raoul Bova darà ancora più spessore alla serie, anche se non andrà a sostituire l'amatissimo prete in bicicletta, La storia è ancora tutta da scrivere.