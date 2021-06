Kate Middleton ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla piccola Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e sua moglie Meghan Markle. La duchessa di Cambridge ha augurato alla bimba il meglio e ha detto che non vede l'ora di conoscerla. La moglie di William si è espressa in tal modo rispondendo ad alcune domande di una giornalista durante una visita ufficiale alla Connor Downs Accademy in Cornovaglia, in cui era presente anche Jill, la moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Come è possibile notare dal filmato reso disponibile su Instagram da @itvnewsroyals, la reporter, lì presente per conto della tv americana NBC, ha chiesto alla duchessa di Cambridge se avesse qualcosa da dire sulla nipotina.

Kate, mostrando una particolare disinvoltura e sfoggiando uno dei suoi sorrisi migliori, ha dichiarato: "Le auguro tutto il meglio, non vedo l'ora di conoscerla perché no, non l'abbiamo ancora vista". La futura regina del Regno Unito si è augurata che l'incontro ci sia quanto prima.

Kate Middleton non ha parlato con Meghan

La giornalista della NBC ha chiesto a Kate Middleton se lei e suo marito William avessero avuto occasione di parlare con sua cognata Meghan Markle su FaceTime. A questo punto, la duchessa di Cambridge avrebbe cercato di nascondere l'imbarazzo e il nervosismo e, continuando a sorridere, ha dichiarato di non aver parlato con Meghan. In seguito ha distolto lo sguardo dalla reporter, come per evitare ulteriori domande.

La piccola Lilibet Diana è nata lo scorso 4 giugno, ma sembra che Harry e Meghan non abbiano dato ancora la possibilità alla Royal Family di vedere la piccola, neanche su Zoom. Si parla dell'ennesima provocazione da parte dei duchi del Sussex.

La duchessa di Cambridge presente al G7

Kate Middleton è stata presente al G7, evento a cui hanno partecipato anche la regina Elisabetta II, il figlio di lei Carlo e la nuora Camilla Parker Bowles.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Per l'occasione, la duchessa di Cambridge ha sfoggiato un abito a sigaretta fucsia creato dallo stilista Alexander McQueen, del valore di 1.200 sterline. Kate ha indossato, inoltre, due cerchi medi in oro di Asos, decolletè cipria del designer di scarpe Rupert Sanderson e una borsa a mano LK Bennett.

Carlo ricorda di essere divenuto nonno per la quinta volta

La nascita della piccola Lilibet Diana ha smosso qualcosa anche nell'animo dell'apparentemente impassibile principe Carlo che, visibilmente emozionato, ha dedicato alcune parole alla nipotina nel corso di un discorso pubblico. Il figlio di Filippo di Edimburgo ed Elisabetta II, in visita a una fabbrica automobilistica di Cowley, ha detto di essere divenuto nonno per la quinta volta. In verità, dopo la venuta al mondo di Lilibet Diana, i membri della famiglia reale britannica avevano pubblicato un comunicato in cui si dichiaravano "deliziati dalla notizia".