Cruz e Alonso dovranno pensare a come risolvere le cose, dopo che Manuel avrà chiesto la benedizione per sposare Jana nella soap La Promessa. I marchesi non vogliono che loro figlio si unisca in matrimonio con una cameriera, vista la cattiva reputazione che già aleggia sulla loro famiglia da tempo. Intanto, la salute di Romulo peggiora sempre di più. Il maggiordomo - che si trova in carcere da settimane - sta per morire e solo Pia può salvarlo. Questo e molto altro nelle anticipazioni spagnole della soap opera con Eva Martin e Ana Garces in onda su Rete 4 alle 19:45 e in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche le repliche delle puntate.

La Promessa, nuove anticipazioni: Manuel e Jana scappano per la seconda volta

Negli episodi spagnoli della quarta stagione in onda in Spagna a novembre, Manuel sarà deciso a sposare Jana, anche se dovesse andare contro il volere della sua famiglia. Ormai Cruz e Alonso sono al corrente delle sue intenzioni e stanno pensando a un piano per evitare di essere umiliati pubblicamente: cosa direbbe l'alta società se si venisse a sapere che il marchesino ha sposato una cameriera, tra l'altro al suo servizio, dopo essere rimasto vedovo?

Se i marchesi si danneranno l'anima, Manuel non vorrà perdere altro tempo e così organizzerà una fuga romantica con Jana, lontano dai problemi e dalle convenzioni sociali.

Questa è la seconda volta che scappano dal palazzo, l'unico modo per assaporare un po' di felicità.

Manuel non avrà più intenzione di nascondersi e chiederà a Cruz e Alonso la benedizione per sposare Jana. Ovviamente, non otterrà ciò che desidera, ma il fatto interessante è che la stessa Jana sarà d'accordo con la decisione dei marchesi, non volendo far finire nei guai Manuel.

Intanto, le condizioni di Romulo peggioreranno di giorno in giorno.

Romulo è in prigione e sta per morire

Si complicano le cose per Romulo, ora in prigione per essersi preso la colpa dell'omicidio di Gregorio. Le sue condizioni di salute sono preoccupanti e solo Pia può salvarlo, sempre che riesca a trovare l'unica medicina che potrebbe dargli una speranza.

Petra, che è tornata a garantire la sua assoluta alleanza a Cruz dopo essere stata promossa a governante al posto di Pia, terrà d'occhio Jana e Manuel e sarà pronta metterla al corrente di tutti i loro singoli movimenti.

Jana, infine, avrà modo di parlare con Curro riguardo la sua decisione di raccontare a Julia che sono fratelli. Capirà le sue ragioni, ma non sarà comunque d'accordo e il suo intuito non sbaglierà, visto che la misteriosa Julia è il nuovo personaggio della quarta stagione della soap La Promessa che distruggerà il loro legame.