La cantante salentina Emma Marrone, vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi, è tornata sul palco dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. Ieri sera, giovedì 3 giugno, la prima data del tour a Lignano Sabbiadoro. Il grande evento si terrà il 6 e 7 giugno all'Arena di Verona e sarà l'occasione per Emma di festeggiare i 10 anni di carriera insieme a 4 mila persone. Un traguardo che sarà coronato dall'uscita dell'album "Best of me", anticipato dal duetto con la cantante Loredana Bertè sulle note del brano "Che sogno incredibile". In occasione dell'inizio del suo tour, Emma Marrone, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de "Il Corriere della Sera".

Qui, ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Emma Marrone accusa l'Eurovision di sessismo

Nel corso dell'intervista, Emma Marrone ha ricordato la sua esperienza a l'Eurovision Song Contest, quando nel 2014 salì sul palco di Copenaghen con il brano da lei scritto: "La mia città". La cantante ha dichiarato che al di là dei pregiudizi, non sempre viene capita. Poi, ha aggiunto che all'Eurovision invece di essere sostenuta e apprezzata perché aveva portato un pezzo rock, diverso dai classici brani pop delle cantanti italiane, venne massacrata e non si parlò d'altro che degli shorts dorati che indossava e di come si era esibita.

Emma Marrone ha poi lanciato un'accusa di sessismo all'Eurovision dichiarando che ora che Damiano dei Måneskin si è presentato a torso nudo e con i tacchi a spillo nessuno ha detto nulla.

"È evidente che c’è sessismo", ha dichiarato Emma. Stando alle parole della cantante salentina, la sua performance non fu apprezzata neanche dalle giurie straniere che la fecero finire negli ultimi posti della classifica. Emma scelse poi di non fare interviste con Paesi ritenuti omofobi e razzisti e per questo non ricevette voti da loro.

La cantante salentina felice di tornare in tour

Emma Marrone si è detta molto felice di poter ritornare a cantare per i suoi fans. La cantante ha definito il suo tour come il suo Primo Maggio personale perché nessuno dei lavoratori dello spettacolo è rimasto a casa senza stipendio. L'interprete di "Calore" ha dichiarato che non ha fatto come altri artisti che hanno preferito fare delle date con pochi tecnici.

Emma ha anche detto che hanno dovuto rinunciare a moltissime cose, ma in compenso ha i ballerini perché la forza umana è la migliore. A lavorare con lei, più di 40 persone. A tal proposito ha dichiarato che quando l'hanno abbracciata si è sentita una brava persona. I suoi collaboratori l'hanno tenuta per mano nei 10 anni di carriera e questo per lei conta davvero tanto.