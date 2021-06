La conduttrice Mara Venier è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione italiana e, negli ultimi anni, sta riscuotendo molto successo anche sui social dove conta milioni di seguaci. Nelle ultime ore, però, l'ex attrice ha voluto fare un annuncio proprio sui social che ha fatto preoccupare i suoi fan. In particolare, Mara Venier, su Instagram, dove conta più di 2 milioni di follower, ha raccontato del brutto momento che sta vivendo in questi giorni: "Sto vivendo un incubo". Il motivo sarebbe una operazione di impianto dal dentista finita male, che le avrebbe provocato a suo dire la perdita della sensibilità di parte del viso.

La conduttrice racconta che sarebbe andato storto qualcosa nell'operazione dal dentista

Mara Venier, in particolare, ha raccontato di stare vivendo in questi giorni un vero e proprio "incubo" dopo essere andata dal dentista per un intervento già preventivato da tempo. Lunedì scorso la conduttrice si è recata dal suo dentista a Roma per mettere un impianto, così come concordato in precedenza. Stando al suo racconto sui social, questo intervento sarebbe durato ben otto ore, dalle 9:30 del mattino fino alle ore 17:30. Da quel momento in poi l'ex attrice si sarebbe resa conto di avere perso completamente la sensibilità di parte del viso, della bocca, della gola, del mento e delle labbra. "Per ora non dirò il nome del dentista - ha scritto Mara Venier su Instagram - ma con lui ne riparleremo in altra sede".

Mara racconta che si sarebbe reso necessario il ricovero e un intervento in anestesia totale

Insomma, la conduttrice sembra essere veramente decisa nell'intenzione di indagare in maniera più approfondita sull'operazione eseguita dal suo dentista. Successivamente Mara ha raccontato che si è reso necessario un intervento maxillo-facciale, lo scorso giovedì, per recuperare la situazione che si è venuta a creare dopo l'intervento dentistico.

"Il mio chirurgo - ha dichiarato la stessa - dopo aver verificato la situazione ha rimosso l'impianto che ha causato il danno. Sono stata ricoverata, poi in sala operatoria in anestesia totale, un incubo. Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa lunga, sperando di evitare un ulteriore intervento". Infine Mara ha aggiunto un hashtag: "non finisce qui".

Molti amici e fan le hanno espresso vicinanza dopo i brutti momenti trascorsi in sala operatoria

Tanti follower hanno commentato il post di Mara Venier, esprimendole vicinanza per l'accaduto. In particolare, molti suoi amici e colleghi si sono sentiti di esprimerle la loro vicinanza. Tra questi Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro che le ha scritto: "Forza, amor di Mara". Anche Sandra Milo le ha scritto: "Mara, ti sono vicina con tutto l'affetto di cui sono capace augurandoti di venirne presto fuori. Sei una donna forte e coraggiosa e supererai questa dura prova".