Valentino Autiero continua ad essere una delle dame più chiacchierate di Uomini e donne. Sebbene la trasmissione di Maria De Filippi sia ferma per la consueta pausa estiva, le varie dame si tengono attive sui loro profili ufficiali Instagram, dove molto spesso finiscono al centro di polemiche. È quello che è successo stamattina a Valentina Autiero, la quale ha raccontato di essersi ritrovata a fare i conti con diversi commenti da parte di chi l'accusava di essersi rifatta.

La reazione della dama di U&D non si è fatta attendere e sui social ha duramente sbottato contro i detrattori.

Polemica social su Valentina Autiero, accusata di essere ricorsa alla chirurgia

Nel dettaglio, Valentina Autiero ha raccontato tra le stories del suo profilo Instagram di aver ricevuto un bel po' di commenti da parte di persone che l'avevano accusata di aver ceduto al "fascino" del chirurgo estetico e quindi di essersi sottoposta a degli interventi per migliorare il suo aspetto fisico.

"In estate mi capiterà di fare foto al mare dove posso mettere in mostra gli occhi, la bocca, il c..., le gambe. Se vi da fastidio andate oltre su Instagram", ha sentenziato Valentina lanciando poi una frecciatina ben precisa ai vari detrattori.

A tutti quelli che sostengono sia rifatta, Valentina ha chiesto loro di recarsi ad Anzio (città in cui vive) così da poter "tastare" in prima persona il suo corpo e rendersi conto, una volta per tutte, che non è rifatta.

'Di finto non ho niente', assicura Valentina di Uomini e donne

"Così mi vedete dal vivo, mi toccate e vedete quello che ho finto e che non ho finto", ha ribadito la protagonista di Uomini e donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

"Di finto non ho niente. L'unica cosa che feci sono le punturine alle labbra", ha dichiarato ancora Valentina Autiero che ha così ammesso di essere ricorsa a questo espediente per aumentare il volume delle labbra ma non di non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per altri tipi di interventi che le erano stati attribuiti.

'Siete ignorantelle', sbotta Valentina contro i detrattori

"In realtà siete ancora un po' ignorantelle, perché non vuol dire essere rifatta per delle punturine alle labbra perché quelle si riassorbono. Ma è un dettaglio che non sto qui a spiegarsi, perché non ci arrivate proprio", ha sbottato duramente Valentina contro gli accusatori social.

"Non è che siete cattive, non ci arrivate proprio. Avete una frustrazione dentro e un'invidia che vi porta via", ha chiosato ancora la Autiero di Uomini e donne.

Insomma un messaggio "forte e chiaro" quello che Valentina ha voluto lanciare ai detrattori che ancora oggi sostengono che sia ricorsa alla chirurgia per migliorare il suo aspetto fisico.