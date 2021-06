Ci sarebbe parecchia delusione tra gli addetti ai lavori del programma che Giulia De Lellis sta conducendo in questo periodo su Real Time e Discovery Plus. Il fatto che la prima edizione italiana di Love Island stia facendo registrare ascolti piuttosto bassi, spinge i giornalisti a parlare di flop nonostante la presenza della popolare influencer alla guida del programma.

Risultati negativi per il reality presentato da Giulia De Lellis

È passata circa una settimana da quando Love Island ha debuttato in Italia con la sua prima edizione. Il reality che all'estero è un successo, sui nostri canali non sta facendo registrare ascolti soddisfacenti.

I giornalisti, infatti, in questi giorni stanno facendo notare quanto la presenza di Giulia De Lellis alla conduzione, non starebbe giovando in nessun modo al format: le puntate in onda su Real Time, ad esempio, ottengono una media di 250mila spettatori e dell'1% di share.

Questi numeri sono decisamente al di sotto delle aspettative, soprattutto di quelle di chi ha puntato su un personaggio discusso e popolare come l'influencer di Pomezia per lanciare un programma nuovo e potenzialmente di successo.

La partecipazione della 26enne, però, non starebbe aggiungendo e togliendo nulla alla trasmissione che ha lo scopo di far legare ragazzi single durante una convivenza in una villa alle Canarie.

Il rumor sul format condotto da Giulia De Lellis

Un noto blog che si occupa anche di Gossip, dunque, il 14 giugno ha riportato il malcontento che starebbe circolando tra gli addetti ai lavori del reality che va in onda sia su Real Time che su Discovery Plus da inizio giugno.

"Un format forte e una conduttrice amata sui social: un prodotto pronto ad esplodere.

Parliamo di Love Island, la trasmissione con la pompatissima Giulia De Lellis", si legge sul web nelle ultime ore.

I giornalisti che hanno dato un'occhiata agli ascolti che ha fatto registrare il programma condotto dalla chiacchierata ex corteggiatrice di Uomini e donne, hanno aggiunto: "Il reality non ha richiamato pubblico, a dimostrazione del fatto che gli influencer sul piccolo schermo non smuovono nulla".

"I risultati si sono rivelati flop, fermi all'1% di share", fanno sapere ancora i bene informati.

Sempre in merito ai numeri non eclatanti che sta ottenendo Love Island, in rete si dice: "Questi dati hanno parecchio deluso il gruppo di lavoro e dirigenti, anche per i costi. La frittata è ormai fatta".

La gelosia di Giulia De Lellis per il fidanzato

Da quando sul web si parla di flop per Love Island, Giulia De Lellis non si è ancora esposta né per smentire la notizia né per difendere il programma che conduce.

Il pensiero principale della giovane negli ultimi giorni è stato per il fidanzato Carlo e per quello che sta facendo in sua assenza.

Come ha raccontato lei stesse in alcune recenti Instagram Stories, l'influencer ha fatto una vera e propria scenata di gelosia a Beretta dopo essersi imbattuta nella foto di una ragazza che non conosceva e che sarebbe stata in barca col suo amato.

Il fatto che il rampollo non rispondesse alle sue insistenti telefonate, ha spinto la 26enne a contattare tutti i suoi amici per saperne di più. Il tutto, però, si è risolto quando l'ex conoscente di Andrea Damante ha spiegato a Giulia che la persona che ha caricato l'immagine in questione, non era in vacanza con lui come inizialmente previsto.

"Oggi ho fatto una figuraccia incredibile. Quando faccio così, mi chiama Il Falco", ha fatto sapere la bella De Lellis dopo essersi rasserenata in seguito ad una chiacchierata col fidanzato che non vede ormai da settimane per motivi di lavoro.