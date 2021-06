Continuano a essere molto movimentate le avventure del nuovo sceneggiato turco Love is in the air, il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi. Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano da lunedì 21 a venerdì 25 giugno 2021, Eda Yilgiz, dopo aver fatto recapitare a Selin Atakan un mazzo di fiori con un biglietto di ringraziamento da parte di Serkan Bolat, non avrà altra scelta oltre a quella di raccontare tutta la verità a Ceren sul contratto stretto con l’architetto.

Love is in the air, trame al 25 giugno: il signor Friket affida degli incarichi a Eda

Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 dal 21 al 25 giugno 2021, dicono che mentre Serkan sarà in procinto di ricevere un premio durante l’ultimo giorno trascorso ad Antalaya, prenderanno parte all’evento una serie di paparazzi. Selin, dopo essersi preoccupata, inviterà Eda a risolvere la situazione: quest’ultima, dopo un’iniziale titubanza, accetterà la richiesta della sua rivale in amore, venendo però interrotta subito da Bolat che sfuggirà ai fotografi portandola in barca. Eda, dopo essere tornata a Istanbul, aspetterà invano Serkan per farsi accompagnare al lavoro. Il signor Friket approfitterà dell’assenza dell’architetto dal suo ufficio per chiedere a Yilgiz di occuparsi di una serie di richieste di una famosa cantante che ha invitato per la festa di compleanno di sua moglie.

A questo punto, Eda si farà dare dei consigli da Piril e Engin, che le diranno di non poter mai eseguire il compito che le ha affidato Friket nei tempi richiesti.

Successivamente la giovane studentessa, quando avrà la certezza di poter ristrutturare la casa in cui vivrà Sevda Gulensy, farà i conti con il rifiuto di Serkan che non vorrà accettare le condizioni dell'artista.

Nonostante ciò, Eda sarà decisa a dimostrare a chiunque, ma principalmente al suo finto fidanzato, di riuscire a portare a termine l’incarico del miglior cliente dell' Art Life.

Selin vuole cenare con Serkan, Yilgiz è sincera con Ceren

Quando il manager di Sevda minaccerà di far cancellare il concerto della cantante qualora le sue richieste non siano esaudite nel migliore dei modi, Serkan metterà piede alla villa con una squadra: quest’ultimo e Eda, dopo aver lavorato tutta la notte, si addormenteranno.

Sevda, non appena vedrà la villa in cui avrebbe dovuto soggiornare, si rifiuterà di esibirsi: a far cambiare idea alla cantante sarà Yilgiz. Durante una festa, quest’ultima ricorderà a Serkan dell’accordo che hanno sancito: in tale circostanza il ricco imprenditore suonerà per la sua finta fidanzata la quale, intanto, si renderà conto di provare qualcosa per lo stesso. In seguito Eda, quando apprenderà che Bolat si è preoccupato dopo la vendita del progetto di lampadari di design, si occuperà del brevetto.

Nel contempo Melek, dopo aver tenuto sotto controllo Selin, inviterà a cena Kaan: quest’ultimo, non appena troverà il progetto di Serkan, gli farà delle foto, dopodiché chiederà a un produttore di copiarlo.

Intanto, Ceren riempirà di domande Yilgiz dopo aver letto una dedica d’amore che lei ha scritto a Selin da parte di Serkan: in tale circostanza Eda si vedrà costretta a essere sincera. Nel frattempo, Selin chiederà a Eda di organizzare una cena per lei e Bolat. Erdem confesserà a Eda di amare Figen, mentre Serkan, dopo aver affidato un lavoro a Ceren, chiederà a Engin di contattarla scatenando la gelosia di Piril. Infine, Alptekin spiegherà a Selin quale ruolo riveste nella società, mentre Engin confesserà il suo amore a Piril.