Scenate di gelosia a parte, procede a gonfie vele la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Poco prima di iniziare l'esperienza da conduttrice di Love Island Italia, la giovane ha rilasciato dichiarazioni al miele sul fidanzato che, a differenza di tutti gli altri ragazzi, sarebbe sensibile e profondo. L'influencer ha anche fatto presente che nei rapporti di coppia dà e pretende tanto, altrimenti secondo lei non avrebbe senso stare insieme senza darsi reciproche dimostrazioni.

La riflessione sull'amore di Giulia De Lellis

L'amore è al centro del reality-show che Giulia De Lellis sta conducendo in queste settimane: a Love Island Italia, infatti, dei ragazzi single sperano di incontrare l'anima gemella.

La padrona di casa, però, questa fortuna l'ha già avuta: un anno fa circa, la romana ha conosciuto Carlo Gussalli Beretta, il rampollo col quale fa coppia fissa dopo la rottura con Andrea Damante.

Poco prima di debuttare su Real Time e su Discovery Plus con il suo nuovo programma, la 26enne ha rilasciato interessanti dichiarazioni su come dovrebbe essere un rapporto a due secondo lei.

"Io in amore sono dolce ma esigente. Ho bisogno di stimoli continui e dimostrazioni. Do molto e pretendo altrettanto", ha fatto sapere la giovane qualche settimana fa in una chiacchierata con un giornalista di Gossip.

Le parole al miele di Giulia De Lellis per il compagno

Quando le è stato chiesto cos'ha di speciale Beretta per averla conquistata, Giulia De Lellis ha fatto sapere: "Lui è un ragazzo senza età".

"Non mi era mai capitato di frequentare un uomo come Carlo, profondo, interessante e sensibile", ha aggiunto l'influencer in una recente intervista.

Queste ultime dichiarazioni, però, da alcuni sono state interpretate come una frecciatina neppure troppo velata della romana nei confronti dei suoi ex: dicendo di non aver conosciuto una persona bella e intelligente come il suo attuale compagno, è come se la 26enne avesse voluto fare una netta distinzione tra lui e tutti quelli che ci sono stati prima, Andrea Damante compreso.

"Se penso a lui, vedo un ragazzo di una volta. È più unico che raro", ha concluso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella dichiarazione che i siti di gossip stanno riportando giovedì 17 giugno.

Debutto da conduttrice per Giulia De Lellis

Sono passate un paio di settimane da quando Giulia ha lasciato l'Italia per lavoro. Per poter registrare le puntate di Love Island che stanno andando in onda in questi giorni, la bella De Lellis si è trasferita alle Canarie.

Per circa un mese, dunque, la giovane dovrà fare a meno dei propri affetti e soprattutto del fidanzato Carlo (dando un'occhiata ai contenuti social che la 26enne ha pubblicato il 17 giugno, il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia l'ha raggiunta ed ora sono insieme nel resort da sogno che ospita tutto il cast del reality-show di Discovery Plus).

Complice la distanza forzata, però, lo scorso weekend la coppia è incappata in una piccola incomprensione. Come ha raccontato l'influencer in alcune Instagram Stories, per qualche ora ha sospettato che il compagno le avesse tenuto nascosta la presenza in barca di una ragazza che lei non conosce e che aveva visto sul profilo di un amico del fidanzato.

Dopo aver parlato al telefono con Beretta, però, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è tranquillizzata e sui social network ha scherzato: "Ho fatto una figuraccia incredibile. Quando faccio così, lui mi chiama Il Falco".

Giulia, dunque, è gelosissima del suo amato e non ha paura di condividere questa "debolezza" con i suoi quasi 5 milioni di follower.