Anche se non ha preso parte all'ultima stagione di Uomini e donne, Veronica Ursida continua ad essere una delle protagoniste del Gossip nostrano. Alcune riviste di gossip, ad esempio, sostengono che la romana potrebbe tornare in tv dopo l'estate per ricoprire l'inedito ruolo di tronista. Qualora Maria De Filippi non la chiamasse, la dama del Trono Over sarebbe ben felice di entrare a far parte del cast di un altro format di Canale 5: il Grande Fratello Vip 6.

Rumor sulla storica protagonista di Uomini e Donne

L'esperienza di Veronica Ursida a Uomini e Donne si è interrotta bruscamente circa un anno fa.

Al termine della precedente edizione, infatti, la romana lasciò lo studio insieme a Giovanni Longobardi, un cavaliere col quale ha avuto una relazione di qualche mese.

Anche se questo rapporto si è concluso poco prima dell'inizio della nuova stagione del format Mediaset, la dama non ha più fatto parte del cast, e non per sua volontà.

Intervistata di recente sul suo mancato ritorno nel parterre, la bionda protagonista del Trono Over ha fatto sapere: "Non so se Maria De Filippi ha detto no, e nel caso non so come mai. Io ho chiesto di tornare perché mi sarebbe piaciuto rimettermi in gioco".

Veronica, però, ha preso parte ad una sola puntata per fare dei chiarimenti su accuse che le erano state lanciate soprattutto dall'ex Armando Incarnato.

Possibile 'promozione' per Veronica di Uomini e Donne: da dama a tronista

Al giornalista che le ha chiesto se tornerebbe a Uomini e Donne dopo l'estate, Veronica ha risposto: "Se mi venisse chiesto da loro e fossi single, direi di sì".

Queste parole sono un assist perfetto per riportare un'indiscrezione che da qualche giorno impazza in rete.

Pare, infatti, che Maria De Filippi stia seriamente pensando di richiamare Ursida nel cast del suo programma, ma in un ruolo inedito.

La bella romana, infatti, potrebbe essere uno dei tronisti della stagione 2021/2022, quella che debutterà in televisione a metà settembre circa.

È ancora presto per sapere con certezza se dietro a questo rumor c'è un fondo di verità oppure se la dama del Trono Over dovrà puntare su altro se intende tornare davanti alle telecamere dopo quasi un anno d'assenza.

Il desiderio del volto di Uomini e Donne Over

Qualora la redazione di Uomini e Donne rimanesse coerente con la scelta di non convocarla neppure per la prossima stagione televisiva, Veronica avrebbe un "piano b".

In un'intervista che ha rilasciato di recente, infatti, la romana ha condiviso con i fan un desiderio che nutre da tanto, un'ambizione che, se realizzata, le permetterebbe di tornare protagonista davanti alle telecamere di Canale 5.

"Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello. Lì potrei mostrare quello che ho dentro. La mia follia, l'empatia che ho con le persone, ma anche la mia allegria", ha fatto sapere Ursida.

Nel confermare la sua intenzione di non sparire dal piccolo schermo, la dama del Trono Over ha aggiunto: "Il GF è sempre stato il mio sogno, anche quando facevano i casting per la gente non famosa".

La ex di Armando Incarnato, però, essendo conosciuta rientrerebbe di diritto nel cast della versione Vip del reality, quella che tornerà a settembre sempre con la conduzione di Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la vita privata, Veronica è ancora single e smentisce categoricamente di aver intrapreso una frequentazione con Stefano Torrese. I due ex protagonisti del dating-show di Maria De Filippi, infatti, nei giorni scorsi sono stati avvistati a cena insieme: lei, però, ha chiarito che quella immortalata dai curiosi è stata un'uscita amichevole e che il napoletano non è il suo tipo ideale.