Quando mancano circa due settimane alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, non si sa ancora nulla sui protagonisti che la redazione ha scelto per l'edizione 2021. L'autrice Raffaella Mennoia ha anticipato che saranno sette le coppie del cast, e non ha escluso che una di queste possa essere composta da personaggi famosi. L'unico Vip che fino ad oggi è stato accostato al reality Mediaset è Davide Basolo: si vocifera che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne possa essere uno dei single di quest'anno.

Prime notizie sull'edizione 2021 di Temptation Island

Il debutto in tv di Temptation Island è previsto per mercoledì 30 giugno. Tra un paio di settimane circa, dunque, i telespettatori potranno assistere all'inizio del racconto del viaggio nei sentimenti dei protagonisti che la redazione ha scelto dopo mesi di casting. Anche se manca poco all'esordio su Canale 5, ancora non si sa niente delle persone che hanno accettato di mettere alla prova le proprie relazioni nel reality estivo condotto da Filippo Bisciglia.

L'unica informazione che è trapelata sul cast del format Mediaset l'ha data Raffaella Mennoia in una recente intervista. A partecipare all'edizione 2021 di Temptation saranno sette coppie: tra i quattordici fidanzati, inoltre, potrebbero figurare anche due Vip dall'identità ignota.

Riprese iniziate

Anche se le anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island sono centellinate, si sa che tutto il cast è già volato in Sardegna per cominciare a registrare le puntate che saranno trasmesse in televisione a partire dal 30 giugno. I quattordici fidanzati che sono stati selezionati dagli addetti ai lavori, dunque, hanno iniziato il viaggio nei sentimenti che il conduttore Filippo Bisciglia racconterà al pubblico per tutto il mese di luglio (gli appuntamenti in prime time previsti sono sei in tutto).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Non è da escludere, inoltre, che tra i ragazzi single figurino dei volti già noti agli spettatori di Canale 5. Un rumor che non ha ancora trovato conferme, infatti, sostiene che uno dei tentatori di quest'anno sia Davide Basolo, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate a Uomini e Donne nella passata stagione. L'influencer Amedeo Venza ha fatto sapere che l'ex Alchista del dating-show sarebbe già conteso dalle fidanzate del cast e che starebbe a lui la decisione a chi avvicinarsi maggiormente per approfondire la conoscenza nel villaggio.

Conto alla rovescia per l'inizio di Temptation Island

La redazione di Temptation Island, dunque, ha deciso di non svelare ancora i nomi dei protagonisti della nuova edizione. Sui profili social del reality, infatti, non è stato pubblicato neppure uno dei video di presentazione delle sette coppie del cast, quelle che al momento sono impegnate con le registrazioni in Sardegna. L'attesa dei fan del format prodotto da Maria De Filippi, però, sta per terminare: mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima delle sei puntate dell'edizione 2021, quella che ha l'arduo compito di bissare il successo della precedente.

C'è curiosità, inoltre, sui personaggi famosi che potrebbero aver accettato di partecipare alla seconda stagione 'mista' nella storia del programma: è il secondo anno consecutivo, infatti, che il cast di Temptation potrebbe essere composto sia da persone comuni che da Vip (in passato sono state proposte al pubblico due versioni distinte dello show, una Nip e una Vip).

L'ultimo appuntamento di quest'anno dovrebbe essere trasmesso ad inizio agosto, sempre nella collocazione della prima serata del lunedì (solo la prima puntata andrà in onda di mercoledì).