Proseguono le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda da settembre in poi in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul giovane Vittorio Conti, che dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo aver perso il suo grande amore. Marta Guarnieri, infatti, malgrado la preghiera di suo marito di non lasciarlo da solo a Milano e quindi di non partire per l'America, ha scelto di perseguire il sogno a stelle e strisce e alla fine ha preferito la carriera alla famiglia.

Un duro colpo per Conti che farà fatica a riprendersi.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Vittorio non si rassegna

Nel dettaglio, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà alle prese con un momento difficile della sua vita.

In un primo momento, infatti, Vittorio deciderà di gettarsi a capofitto sul lavoro: cercherà, in questo modo, di non pensare più a Marta e di voltare pagina, ma non sarà per niente facile.

Stando a quanto apprende Blasting News, Vittorio si ritroverà in diverse occasioni a fare i conti con i fantasmi del passato che torneranno a bussare alla sua porta.

Per lui, quindi, non sarà per niente facile riuscire a gettarsi alle spalle il passato che ha vissuto con Marta e ci saranno dei momenti in cui tornerà a pensare alla sua amata.

Dopo l'addio di Marta, Vittorio continuerà a pensarla

Il ricordo di Marta, del loro matrimonio e dei progetti che avevano in comune, si faranno vivi nella mente e nel cuore di Conti, il quale arriverà anche a pensare di non poter vivere senza la sua amata.

Insomma un periodo che non sarà per nulla facile per Vittorio Conti, il quale però potrà contare sul sostegno da parte di amici e familiari, che cercheranno di tirargli su il morale e di spronarlo ad andare avanti e a dare un taglio netto alla sua vita precedente.

Quale sarà a questo punto la reazione di Conti? Riuscirà a gettarsi alle spalle la sua precedente relazione oppure deciderà di non arrendersi e di compiere il "tutto per tutto" con la sua amata Marta?

Il giallo di Achille Ravasi verrà risolto: anticipazioni Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per la risoluzione del giallo legato al caso di Achille Ravasi.

Del marito della contessa si erano perse le tracce dopo il matrimonio e il viaggio di nozze in America. Da quel momento in poi non si è più saputo che fine abbia fatto ma, in queste nuove puntate della sesta stagione, verrà fuori tutta la verità e il giallo di Achille verrà finalmente risolto e archiviato.