Deianira Marzano, la nota influencer sempre molto attenta alle vicende legate al Gossip, ha lanciato una indiscrezione su Riccardo Guarnieri, l'ex cavaliere di Uomini e donne ed ex fidanzato di Roberta Di Padua. Deianira nello specifico, ha pubblicato una foto in cui Riccardo appare in compagnia di un'altra donna insinuando che l'ex cavaliere non sia più single. Non è tardata ad arrivare la frecciata di Roberta Di Padua che pare essere indirizzata proprio al suo ex.

Riccardo ha trovato l'amore dopo Roberta? Il gossip di Deianira

Nonostante Uomini e donne sia in pausa estiva, non mancano i gossip sui protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Ultimo in ordine di tempo quello riguardante Riccardo Guarnieri lanciato da Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. Nel dettaglio, l'influencer campana ha pubblicato uno scatto in cui Guarnieri è ritratto sorridente accanto ad una donna misteriosa. Deianira ha commentato così il post: "Ha subito rimediato?", alludendo al fatto che Riccardo non sia più single e che abbia voltato pagina dopo la fine burrascosa con Roberta Di Padua.

Riccardo in silenzio, Roberta commenta il gossip sull'ex

Quanto pubblicato da Deianira Marzano sembra una frecciatina indirizzata a Riccardo e la notizia di un suo presunto nuovo amore non ha lasciato indifferente la sua ex Roberta. Come noto, i due hanno chiuso la loro storia, non senza polemiche, proprio in una delle ultime puntate di Uomini e donne andate in onda prima della pausa estiva.

Tra Roberta e Riccardo sono volate parole grosse e accuse reciproche con l'ex cavaliere che aveva confessato l'accordo esistente tra lui e Roberta per fingere una crisi e rimanere più a lungo nel programma. Accuse sempre respinte dall'ex dama di Cassino che, anche in una recente intervista rilasciata a U&D Magazine, ha voluto chiarire la vicenda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dal canto suo invece, Riccardo non ha più parlato pubblicamente ed è sparito anche dai social dove da tempo non aggiorna più nemmeno il suo profilo.

La reazione di Roberta: 'Alcuni uomini fanno sempre gli stessi errori'

Nonostante il silenzio di Riccardo, il gossip intorno all'ex cavaliere impazza e Roberta Di Padua non ha potuto fare a meno di commentare la notizia: "Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori".

Va detto che la foto pubblicata da Deianira può non volere dire nulla, visto che non si conosce neppure l' identità della donna ritratta accanto a Riccardo. Potrebbe anche trattarsi di una parente o di una semplice conoscente e pertanto si attende che Guarnieri torni finalmente attivo sui social per saperne di più sulla vicenda che sta facendo il giro del web in queste ultime ore.