I protagonisti de Il Paradiso delle signore 6 sono ritornati di nuovo sul set per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda da settembre in poi in televisione. Tra i protagonisti di questa sesta stagione ci sarà ancora Emanuel Caserio, che veste i panni del barista Salvatore, ormai diventato uno dei volti di punta della soap opera, amatissimo dai fan. Recentemente l'attore ha risposto alle domande dei fan che gli sono state fatte sui social e non ha escluso che per il suo Salvatore possa esserci anche un nuovo amore in arrivo negli episodi di questa sesta stagione.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 6, da settembre in tv

Nel dettaglio, tra le varie domande che sono arrivate a Emanuel Caserio su Instagram ci sono state quelle dei fan che hanno chiesto informazioni sulla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.

Qualcuno, ad esempio, ha chiesto conferma ufficiale all'attore circa la riconferma della nuova serie e Caserio ha confermato, o per meglio dire ha ribadito ufficialmente, che la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda da settembre in poi con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta.

"Ci sarà un nuovo amore per Salvatore nella prossima stagione del Paradiso?", ha chiesto poi una fan all'attore, provando così ad avere qualche anticipazione su quello che succederà in questa sesta e attesissima stagione.

L'attore di Salvatore risponde alla domanda su un 'nuovo amore' nella sesta stagione della soap

La reazione di Caserio non si è fatta attendere e, pur non sbilanciandosi più di tanto su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate della soap di Rai 1, ha ammesso di essere il primo a fare il tifo affinché ciò accada.

Emanuel Caserio, infatti, ha risposto alla domanda sul nuovo amore di Salvatore con il gesto delle "dita incrociate": un chiaro segnale di speranza, col quale si augura che il suo personaggio possa ritrovare un po' di serenità dopo una quinta stagione decisamente travagliata dal punto di vista sentimentale.

Salvatore, infatti, non ha mai nascosto il suo forte sentimento nei confronti di Gabriella e fino alla fine ha cercato di riconquistarla e di rimettere così in piedi i cocci del loro amore.

La storia d'amore tra Gabriella e Salvatore al centro delle trame de Il Paradiso delle signore

Peccato, però, che la scelta finale della stilista sia stata un'altra e alla fine ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Cosimo Bergamini, l'uomo che ha sposato.

Un matrimonio non facile, però, quello tra Cosimo e Gabriella al punto che i due si sono ritrovati fin dal primo momento ad affrontare dei momenti di crisi e forte tensione. La sesta stagione sarà quella della svolta anche per Gabriella? La risposta nelle prossime puntate in onda su Rai 1.