La soap opera Il Paradiso delle Signore si conferma essere uno dei grandi successi della Rai. A settembre 2021, infatti, andrà in onda la sesta stagione della Serie TV. Non si sa ancora con esattezza se nel cast vi saranno dei cambiamenti o dei nuovi arrivi: per il momento alcuni fra gli attori principali hanno confermato ai fan la loro presenza. Tra questi vi sono sicuramente Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (Adelaide Di Sant'Erasmo), Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Grace Ambrose (Stefania Colombo) , Pietro Masotti (Marcello Barbieri) e Mariavittoria Cozzella (Dora Vianello).

Proprio quest'ultima, infatti, attraverso il suo profilo social Instagram, ha rivelato alcuni giorni fa alcune piccole anticipazioni in merito al personaggio che da diversi anni impersona nella soap opera.

Anticipazioni sesta stagione

La giovane artista, che qui impersona il ruolo della Venere, Dora Vianello, è una ragazza molto gentile e dolce che sogna di trovare presto l'amore e il suo principe azzurro. Nelle puntate andate in onda fino a oggi, infatti, il pubblico ha visto la "Venere" perdere completamente la testa per Nino (Luca Grispini), che però pare avere un altro amore: ovvero lui è un giovane seminarista che desidera diventare prete. Molti fan della soap, credono però che il giovane Nino non disdegni le attenzioni della ragazza e che per questo motivo, nella nuova serie, avrà un momento di crisi e di confusione che lo porterà a prendere una decisione non facile.

In merito a questo, Mariavittoria Cozzella senza rivelare tanti spoiler, ha dichiarato che spera che la giovane Dora possa finalmente trovare l'amore. "Chissà me lo auguro”, ha affermato l'attrice la quale ha anche aggiunto che, poiché il suo personaggio non è mai stato molto fortunato nelle questioni sentimentali, nelle nuove puntate avrà un’inversione di rotta.

Diretta per ringraziare i fan

Venerdì 28 maggio andrà in onda, sempre su Rai 1 alle 15.55, l'ultima puntata de Il Paradiso Delle Signore 5. Tante sono le storyline che vedranno una soluzione: in primis, i fan scopriranno come si evolverà la storia d'amore tra una delle coppie più amate della soap: quella formata da Marta e Vittorio (Gloria Radulescu e Alessandro Tersigni).

Per festeggiare un importante traguardo, ovvero quello di aver trasmesso 500 puntate, ma soprattutto per ringraziare i numerosi fan che ogni pomeriggio hanno ammirato in numerosi le avventure del grande magazzino milanese, gli attori della soap hanno organizzato una diretta che andrà in onda sui canali social Instagram e Facebook della pagina di RaiPlay giovedì 27 maggio alle ore 17.00.