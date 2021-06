Via alle riprese per Il Paradiso delle Signore 6, che andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 1 da settembre dopo la meritata e breve pausa estiva. Circolano già le prime anticipazioni e sono tutte da togliere il fiato. Chi pensava a un addio definitivo per Dante Romagnoli, colui che ha sconvolto le vite di Vittorio e Marta, si sbaglia. Come ha anticipato Luca Bastianello, l'attore che lo interpreta, nella nuova stagione della soap si aprirà un altro capitolo per il suo personaggio. A quanto pare, Dante mostrerà la sua parte più oscura in una partita a scacchi dal prezzo decisamente alto.

Non ci sarà solo il ritorno di Dante a spiazzare i fan de Il Paradiso delle Signore 6; cambiamenti in arrivo anche per Vittorio Conti che, dopo la partenza di Marta, potrebbe ripensare a Beatrice e a quanto vissuto con lei durante l'assenza della moglie. A dare un interessante spoiler è stata Caterina Bertone.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Dante torna con un piano preciso

Cosa succederà nelle nuove puntate in onda a settembre su Rai 1? Dante tornerà a Milano e con oscure intenzioni. A finire nella sua trappola - o almeno, questo è quello che si augura - sarà la famiglia Guarnieri. Come anticipa Luca Bastianello infatti: ''Dante ha un piano incredibile che lascerà tutti a bocca aperta''.

Ancora pochi i dettagli in merito ma, a quanto pare, non c'entrerebbe la faccenda Ravasi. A essere in gioco sono invece i sentimenti.

Bastianello continua: ''Metterò Vittorio al muro sfidandolo sul suo terreno di gioco in una difficile partita a scacchi''. C'entrerà Marta o il lavoro? Le possibilità sono tante ma quello che è certo è che Conti dovrà stare molto attento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Marta invece, ancora a New York dopo aver accettato la proposta lavorativa di Sterling, continuerà per la sua strada (almeno per il momento). Intanto, arriva anche una sorprendente rivelazione di Caterina Bertone, alias Beatrice.

Beatrice e Vittorio, possibile ritorno di fiamma ne Il Paradiso delle Signore 6

In una sua recente intervista, Caterina Bertone ha parlato del rapporto tra Beatrice e Vittorio lasciando aperta una possibilità che sembrava remota: ''Gli amori impossibili a volte si possono trasformare in qualcosa di più profondo''.

Certo è che il legame tra Conti e la cognata è molto forte, di mezzo ci sono anche Serena e Pietro che per Vittorio ormai sono dei figli.

E così, vista l'assenza di Marta e la sua decisione di dare la priorità alla carriera, non si esclude che Vittorio possa vedere Beatrice con occhi diversi: ''Amore impossibile? Chissà...'' dice sibillina Caterina Bertone. In attesa delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda a settembre, attendiamo altre interessanti anticipazioni.