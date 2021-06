Il ciclo di puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore si è concluso su Rai 1 il 28 maggio con un finale aperto che ha lasciato in sospeso diverse storyline. Con la partenza in autunno delle nuove puntate della soap, le storie non ancora chiuse dovrebbero trovare delle risposte. Le trame della sesta stagione sono circondate da un alone di mistero, ma gli attori tornati sul set il 31 maggio hanno rilasciato qualche piccola anticipazione attraverso i loro profili social. Uno degli interpreti più attivi sul web, Emanuel Caserio, ha anticipato su Instagram: "Succederà di tutto".

Con questo curioso spoiler l'attore sembra aver confermato una stagione che si preannuncia già da tempo ricca di colpi di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Emanuel Caserio: 'Ho letto qualcosa, succederà di tutto'

In attesa di conoscere qualche anticipazione sulle trame de Il Paradiso delle signore 6, i telespettatori possono dare una "sbirciatina" al set grazie agli scatti e ai video pubblicati dagli attori del cast sui loro account social. Alcuni si divertono a stuzzicare la curiosità dei fan della soap, rilasciando anticipazioni che mettono alla prova la fantasia del pubblico. In una delle sue storie di Instagram l'interprete di Salvatore Amato, Emanuel Caserio, ha dichiarato di aver già letto qualcosa dei copioni della sesta stagione e, stando alle sue parole, pare che "succederà di tutto".

L'attore e molti altri colleghi, a partire dal 31 maggio, sono tornati sul set degli studi Videa per la prova del look dei personaggi, come è stato mostrato nelle storie Instagram di Giulia Arena (il volto di Ludovica Brancia) e Roberto Farnesi (interprete di Umberto Guarnieri).

Spoiler Il Paradiso delle signore 6, Caterina Bertone: 'Gli amori impossibili a volte si trasformano in sentimenti profondi'

L'ultima puntata de Il Paradiso delle signore ha lasciato in sospeso diverse trame e i telespettatori attendono delle risposte che dovrebbero arrivare nella prossima stagione in partenza a settembre. Tra le storyline più amate, il pubblico ha sviluppato una certa curiosità nei confronti del triangolo formato da Marta (Gloria Radulescu), Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice (Caterina Bertone).

Nel finale la giovane Guarnieri ha dato la precedenza al suo lavoro e ha lasciato il marito per tornare negli Stati Uniti. Adesso che Conti è un uomo "libero", potrebbe esserci un riavvicinamento alla cognata. A tal proposito, in un'intervista a VeroTv, l'interprete di quest'ultima ha dichiarato: "Gli amori impossibili a volte possono trasformarsi in sentimenti molto più profondi". Con queste parole, Caterina Bertone sembra aver annunciato un possibile colpo di scena tra Vittorio e Beatrice.

La soap Il Paradiso delle signore in onda fino al 2023

Il percorso in salita de Il Paradiso delle signore alla fine ha portato i risultati sperati e la soap dal 2018 ad oggi è andata via via crescendo anche in termini di auditel.

Basti pensare che le puntate andate in onda nel 2021 hanno registrato più di due milioni di telespettatori, raggiungendo picchi di share del 20%. Proprio questi dati hanno spinto Rai Fiction e Aurora Tv a produrre una sesta stagione in partenza a settembre. Inoltre, per la gioia dei fan, il produttore Giannandrea Pecorelli nei giorni scorsi ha annunciato che la Rai ha rinnovato Il Paradiso delle signore fino al 2023. Dunque, la soap avrà anche una settima stagione.